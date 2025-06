Coronarán a reina y princesa LGBT+, ejemplos de resistencia y diversidad

Con una corona y un trono, pero también con discursos y una larga historia de resistencia, este próximo 28 de junio se celebrará la tercera Marcha del Orgullo LGBT en Gómez Palacio y Lerdo, Durango.

Por primera vez, el evento incluirá la coronación simbólica de una reina y una princesa de la diversidad.

La reina será Jessy Archer, pionera de las estéticas unisex en Gómez Palacio, que vivió los tiempos difíciles cuando hubo mucha discriminación por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

A través de su negocio brindó empleos a personas trans que eran discriminados en otros trabajos y les enseñó el oficio del estilismo. Ahora como una mujer trans de la tercera edad, sigue en pie de lucha.

Por su parte, Francia Mariscal será coronada como la Princesa por ser, entre otras cuestiones, la primer diputada suplente trans en el estado de Durango y presidenta del consejo lagunero para la igualdad de género.

Las dos son mujeres trans cuya historia personal y activismo reflejan las luchas y logros de esta comunidad en la región lagunera.

Organizada por un comité ciudadano apartidista y plural, se informó que la marcha partirá del Parque Victoria de Lerdo a las 5 de la tarde y culminará en la Torre Eiffel de Gómez Palacio con un show de talento LGTB. Se espera la asistencia de entre mil 500 y 2 mil personas, casi el doble que en la edición anterior

"Más que una fiesta, es protesta", afirma Betsy Vargas, integrante del comité organizador. "Es una protesta llena de arcoíris, de dignidad, de orgullo y de exigencia. En Durango aún falta legislar mucho en favor de nuestros derechos. Por eso decidimos separarnos de la marcha de Torreón y realizar esta en nuestro estado, donde seguimos luchando por el reconocimiento pleno".

UN CERTAMEN PARA VISIBILIZAR

La novedad de este año fue la inclusión de un concurso para elegir a la reina y la princesa de la diversidad.

La convocatoria estuvo abierta a todas las identidades y expresiones de género , y se desarrolló en tres fases: primero, una participación pública con porras; luego, una votación en redes sociales por medio de "likes"; y finalmente, la evaluación de un jurado con base en los discursos de las finalistas. Las ganadoras, como ya se informó, fueron dos mujeres trans.

"La comunidad trans ha sido históricamente quien ha sostenido la lucha LGBT+", señala Betsy. "Desde los disturbios de Stonewall en Estados Unidos, hasta las marchas actuales, han sido mujeres trans, muchas de ellas racializadas, quienes han estado al frente. Para nosotres es muy representativo que Jessie y Francia hayan sido las ganadoras".

UNA REINA CON HISTORIA

Jessie Archer no es una desconocida en la región. Estilista de profesión, abrió la primera peluquería unisex en Gómez Palacio en 1977, en una época en la que vivir abiertamente como una mujer trans era un acto de valentía. Desde su salón, no solo ha transformado estéticas, sino también vidas.

"Cuando la gente tenía miedo de salir del clóset, venían conmigo", recuerda. "Les enseñaba un oficio, los preparaba para que pudieran vivir, para que pudieran sobrevivir".

Hoy, más de 45 años después, Jessie dice sentirse como "pez en el agua". "Ser coronada es como un sueño hecho realidad. Después de tantos años de lucha, es un orgullo enorme representar a mi comunidad en esta marcha".

UNA PRINCESA QUE EXIGE REPRESENTACIÓN

Francia Mariscal desde hace años participa activamente en la política local y en la defensa de los derechos de la diversidad.

"Estoy muy orgullosa de haber sido reconocida junto a Jessie", dice. "Pero también creo que nuestra participación no debe limitarse a los adornos. No queremos ser solo suplentes o rellenar una planilla. Queremos estar en cargos reales, donde podamos incidir, legislar, defender".

Francia asegura que su trabajo en territorio es genuino: ha tocado puertas, caminado colonias y hablado con personas de a pie. "Nos merecemos ocupar esos espacios, no porque seamos un 'cupito', sino porque trabajamos y porque nadie va a defender nuestros derechos como nosotres mismes".

UNA MARCHA PARA TODAS, TODOS Y TODES

La marcha de este año busca ser más incluyente y participativa que nunca. No hay costo alguno para asistir ni requisitos especiales: quien desee participar puede hacerlo, incluso decorando su auto y llevándolo al recorrido. "Invitamos a familias, amistades, aliades, a todos, todas y todes", señala Betsy.

Para el comité, la organización ha sido un ejercicio de unidad en la diversidad. "Hay personas de diferentes partidos políticos, de diferentes corrientes, pero nos une una causa común: la lucha por nuestros derechos", explicó. "Queremos que nuestras voces estén en los espacios de toma de decisiones. Nadie más sabe lo que necesitamos como nosotros".

LA LUCHA CONTINÚA

Apenas en su tercera edición, la marcha LGBTIQ+ de Gómez Palacio y Lerdo se ha convertido en un espacio de visibilización, denuncia y celebración.

Su consigna central, "Más que una fiesta, es protesta", sintetiza el espíritu de un movimiento que no olvida las raíces de su lucha, pero que también se permite celebrar los avances, los afectos y los triunfos.

"Que existan una reina y una princesa trans en esta marcha no es casualidad", dice Francia. "Es una muestra de cómo estamos reclamando nuestro lugar. No vamos a parar hasta que tengamos representación digna, derechos garantizados y un país donde podamos vivir con orgullo".Y así, banderas multicolor y corazones firmes, la tercera marcha se alista para tomar parte de las calles de La Laguna de Durango con un mensaje claro: la diversidad no se suplica, se ejerce.