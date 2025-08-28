Coparmex Durango exige investigación por presuntas extorsiones en La Laguna

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Durango emitió un posicionamiento público ante los señalamientos difundidos en medios de comunicación sobre presuntas prácticas de extorsión en la región de La Laguna, particularmente en el municipio de Gómez Palacio.

El organismo empresarial expresó su preocupación por los hechos y exhortó a las autoridades estatales y federales a iniciar investigaciones serias y oportunas, sin necesidad de que existan denuncias formales por parte de las víctimas. Según Coparmex, el delito de extorsión está claramente tipificado tanto en el Código Penal Federal como en el del Estado de Durango, por lo que las autoridades tienen la obligación de actuar de oficio.

“La autoridad no puede cerrar los ojos: donde hay miedo, ya hay un problema que atender”, declaró el presidente de Coparmex Durango, Francisco Esparza Martell.

El comunicado también señala que existe un sentimiento generalizado de desconfianza entre empresarios y ciudadanos, quienes temen represalias al presentar denuncias. Por ello, Coparmex subraya la importancia de que cualquier señalamiento público sea atendido con diligencia, como medida para fortalecer la confianza en las instituciones de justicia.

La organización reiteró su compromiso con el diálogo, la prevención y la acción responsable como pilares para proteger la actividad económica y garantizar condiciones laborales justas en la región.

Este posicionamiento se da en medio de crecientes denuncias por parte de sectores productivos que acusan extorsiones sistemáticas disfrazadas de cuotas sindicales, presuntamente vinculadas a operadores de organizaciones como CATEM y a grupos del crimen organizado.