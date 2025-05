Contraloría Municipal da seguimiento a presuntos actos de corrupción en Junta de Gobierno de León Guzmán

El contralor municipal de Ciudad Lerdo, José Alonso Villalobos de la Cruz, informó sobre la existencia de una denuncia por presuntos actos de corrupción en la Junta de Gobierno de León Guzmán, en la que se señala a integrantes de la junta de gobierno local, incluyendo al presidente de la misma, Asunción Castillo.

La denuncia fue presentada por una ciudadana, quien habría detectado irregularidades en la administración de recursos públicos, entre ellos el uso de recibos apócrifos y la omisión del reporte de ingresos provenientes de servicios como agua, plazas y mercados.

“Al advertirse la posibilidad de un delito, la Contraloría ha dado vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que será la instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes”, explicó Villalobos de la Cruz. Asimismo, indicó que aunque la Contraloría se limita a sancionar faltas administrativas, en casos donde se presuma la comisión de un delito, se debe canalizar a la autoridad competente.

El funcionario detalló que el caso fue ratificado en 2024 y que se encuentra en proceso de investigación. Señaló que se han citado testigos para declarar, aunque algunos no han comparecido, lo que ha complicado el avance del procedimiento. “Dependemos también de las circunstancias personales de quienes son llamados a testificar”, mencionó.

Sobre posibles consecuencias para los señalados, Villalobos puntualizó que será la Fiscalía y, eventualmente, un juez, quienes determinen si los funcionarios podrían enfrentar responsabilidad penal, incluso con una posible sentencia de prisión si se comprueba su culpabilidad.

En otro tema, el contralor informó que hasta el momento no se han presentado denuncias formales por parte de ciudadanos en contra de servidores públicos por violaciones a la legislación electoral. No obstante, aseguró que se han emitido recomendaciones y capacitaciones para prevenir ese tipo de conductas durante procesos comiciales.

“Se ha reforzado el blindaje electoral, esa fue una indicación del Alcalde, Homero Martínez Cabrera, y se ha hecho un llamado a los servidores públicos a respetar la ley y actuar con responsabilidad. Hemos estado en contacto con ellos para fomentar la prevención”, declaró.

Por otro lado, respecto a que, en la oficina de la junta gobierno de la villa, se encontró, propaganda política de un partido (Morena), indicó que será la autoridad electorales y él jurídico, quienes atiendan el caso y están atentos de igual forma, a las solicitudes que hagan las autoridades correspondientes, ya que es un delito utilizar recursos he infraestructura pública para campañas electorales.

Villalobos reconoció que aunque han disminuido las quejas en áreas como Tránsito y Seguridad aún reciben denuncias ciudadanas relacionadas con malos tratos o abuso de autoridad, particularmente en casos de infracciones de tránsito. “Invitamos a la ciudadanía a que, al presentar una denuncia, aporten pruebas. Muchas veces los casos no se pueden procesar porque no se ratifican o no se presentan elementos suficientes”, concluyó.