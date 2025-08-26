Continúan emociones en Torneo de Aniversario de Play Pádel

Continúa la intensa actividad dentro del Torneo de 4to. Aniversario de Play Pádel, que reparte más de medio millón de pesos en premios tanto a los ganadores como a los participantes.

Y es que con más de 450 parejas en todas las categorías y en ambas ramas en todas las pistas del complejo, la actividad es intensa en los diferentes horarios disponibles, disfrutando los jugadores las amenidades durante estos días.

En cuanto a la acciones de la Suma 5 Varonil, este martes se verificará la ronda de cuartos de final, luego de los resultados arrojados el lunes, en la fase de octavos, con confrontaciones que tuvieron que decidirse en la instancia máxima.

Los choques fueron entre Jorge Salazar y Andrés Rodríguez, frente a El Javi Fuentes y Abraham “Abry”, mientras que el exestelar pitcher abridor de la Universidad Iberoamericana (UIA) Torreón, Mauricio Guizar y Humberto Ruiz, enfrentaron a Chava Ruiz y Ricky Jr. Martínez.

Bautista Ezequi Jiménez y Roberto Areco, se la vieron ante Jerson Martínez y David Flores, en tanto que Luis Carlos García y Román Rodríguez, se midieron a Luis Mendoza y Erick Martos. Los que esperaban rivales eran Samuel Meza Pámanes y Elías Martínez Muñoz.

Paco Amezcua y Joel David, se las vieron con Mahatma Gandhi Gutiérrez y Jairo Abdiel Soto, mientras que Brayan Alamillo y Manuel Medina, buscaban calificar ante Rafael Reyes y Sebastián Cobos. Por su parte, Martín Eduardo García y Alan Cepeda, jugaron contra José Govea y Andrés Gámez.

Dentro de la ronda de grupos en la Séptima Varonil, Adrián Flores y Jesús Estrada dieron un paso importante, al ganarle 7-5 y 6- 2 a César Hernández y Mauricio Buendía, mientras que Víctor Hernández y Erasmo Olivares, no pudieron ante Iñaki Ríos Corzo y Alejandro González, al caer 0-6 y 1-6.

DAMAS

En los resultados de ayer, en Suma 3 Femenil, Mariana Álvarez y Lucia Moncholi, le ganaron 7-6 y 5-3 a Diana Chávez e Iliana Salsamendi, quienes tuvieron que retirarse por lesión. Karla Martínez y Sofía Martínez, vinieron de atrás para dar cuenta 4-6, 6-2 y 6-4 de Yolanda Domínguez y Cecy Garza.

Dentro de la Suma 5 Femenil, Mayté Tricio y Elena Siller, dieron cuenta con parciales de 6-2, 1-6 y 6-1 de Cristal Herrera y Leticia Ayabar, en tanto que Isabella Cruz y Cristina Tricio cayeron 5-7 y 2-6 ante Ana Gutiérrez y Esmeralda Arce.

Con parciales idénticos de 6- 0 y 6-0, Deby Medrano y Luly Quintero, avanzaron a las semifinales de Suma 9 Femenil, al derrotar en la ronda de cuartos de final Cristina Silva y Marisol Montiel, quienes quedaron eliminada