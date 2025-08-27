Policiaca Incendios Suicidios Policiaca HOMICIDIOS accidentes viales

Continúan cateos contra la venta clandestina de cerveza; se sigue vendiendo en redes sociales

ISABEL AMPUDIA

Los cateos para evitar la venta clandestina de alcohol continúan, lugares que se pretenden desarticular, incluso aquellos que se anuncian por redes sociales, afirmo el titular de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Felix.

En ese sentido, indicó que se sigue al pendiente de este tema; además de recordar que incluso aunque este dentro del horario permitido, no cualquier vehículo puede transportar bebidas alcohólicas para fines comerciales.

No obstante, aseguró que se mantienen al pendiente y trabajando en coordinación con los tres ordenes de gobierno, para llevar a cabo diversos cateos.

“La instrucción tanto del alcalde como el gobernador, es de desmesurar todos estos lugares, de qué los bares y restaurantes también respeten los horarios, y bueno cualquier situación que vean nos hagan saber para nosotros tomar cartas en el asunto”, señaló.

Reiteró que también se han detectado que a veces por redes sociales anuncian venta de bebida de alcohol, por lo que han acudido a desarticular estos lugares.


Sin embargo cabe destacar que a pesar de que la semana anterior se llevó a cabo la detención de uno de los principales vendedores de bebidas alcohólicas clandestinas en Saltillo, “Beto Caguamas”, esta práctica continua.


Basta ingresar a redes sociales, para encontrar diversos lugares en la capital del estado que continúan operando, muchos de ellos, a pesar de que en alguna ocasión se llevó a cabo un cateo y se aseguró la mercancía.


Incluso se ha llevado a cabo la detención de quienes la transportan para concretar la venta a domicilio, sin embargo esto parece no asustarlos, pues continúan operando con “normalidad”.






               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Cateos Cerveza Clandestina Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
elsiglo.mx