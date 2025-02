Continúa retiro de cables en desuso en Torreón

La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Torreón continúa con el retiro de cables en desuso que se encuentran en los postes de la vía pública del municipio, a fin de mejorar la imagen urbana y de garantizar la seguridad de peatones y conductores de vehículos. Las líneas inservibles son de distintas empresas de telefonía, internet y electricidad, y el retiro de las mismas está a cargo del Gobierno municipal.

El titular de la citada dependencia, Gustavo Muñoz López, comentó que los trabajos consisten en el retiro de cables que ya no tienen uso alguno y además de perjudicar la imagen urbana, pueden representar un riesgo.

Para el seguimiento del ordenamiento, dijo que se recorren diversos sectores de la ciudad donde existe esta situación, además de atender los reportes que se reciben por parte de la Dirección de Servicios Públicos.

"Es importante señalar el sobrepeso que recae en la infraestructura que sostiene todo este cableado, y el peligro que implica para automovilistas y peatones, además de la contaminación visual", señaló. Agregó que este tema de ordenamiento de cableado en Torreón se realiza de manera constante, con la supervisión de que las nuevas contrataciones en telecomunicaciones cumplan con los requisitos establecidos para su correcta instalación.

Si usted desea reportar cableado en desuso, que se encuentra enredado y colgado en postes de la vía pública puede reportarlo al número de Atención Ciudadana 071 o bien, a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, al teléfono: 871 500 70 00 extensión 3016.

Además de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, el mes pasado, el director de Obras Públicas Municipales, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, dijo que el Municipio en conjunto con las distintas empresas, estaba buscando hacer una revisión profunda sobre el tema a fin de lograr un orden y una regulación.

El funcionario dijo que están en contacto con la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, pues además de que el cableado aéreo obsoleto y en desuso afecta la imagen del municipio representa un peligro tanto para los peatones como para quienes conducen algún vehículo.

"Se tiene que hacer una revisión a fondo, iniciar un programa de limpieza, no será inmediato, no será sencillo pero hay que iniciar con eso. En todos los sectores de la ciudad, lamentablemente vemos los cables aéreos, el problema no es que existan, el problema es que luego se van dejando cables que ya están obsoletos y sin funcionar, se dejan ahí colgados y eso luego, lamentablemente ha habido hasta accidentes de cables que caen y luego hay un accidente con algún transeúnte o alguien que va en motocicleta o golpes a automóviles. Sí es un problema que se tiene que regular, las empresas están en la total disposición, debo decirlo, no hay una negativa pero sí se tiene que dar el ordenamiento", puntualizó.