Consuelo Duval lamenta que su hijo haya sido discriminado por guapo

Para Consuelo Duval no estuvo nada bien que a su hijo Michel Duval le negaran un personaje por ser muy guapo, así lo compartió la actriz durante la celebración por su cumpleaños 56 que le organizó la producción de la serie "Tal para cual".

Consuelo confirmó lo que su hijo contó sobre lo desagradable que fue que le negaran trabajo por su aspecto físico, a pesar de que el proyecto fue pensado para él.

Consuelo Duval contó que en un proyecto en el que invitaron a su hijo y en el que ya lo tenían todo listo, al final, una semana antes de comenzar, le dijeron que siempre ya no iba en el proyecto porque "estaba muy guapo".

"Te lo juro por Dios, entonces dije 'ay, que no ma…', o sea, sí está muy guapo pero es un gran actor, él puede hacerse todo lo que sea necesario para no verse tan guapo, pon tú, pero que le digan que no lo aceptan en un proyecto porque está muy guapo ... mira, yo me callé, él tiene que vivir sus propios procesos, pagar el derecho de piso", dijo.

Consuelo bromeó al decir que se había pasado de hacer tan atractivos a sus hijos:

"Me pasé de lanza, qué hice bien para merecer estos hijos", dijo entre risas.

Duval compartió que se trataba del personaje de los sueños de su hijo Michel, quien comenzó su carrera actoral a una edad temprana, debutó en la televisión en el programa "La familia P. Luche" en 2007 y se consolidó con su actuación protagónica como Miguel Ángel Valdéz en la serie "Último Año" en 2012.

"Se puede sentir como arrogante o pretencioso, pero el día que le quitaron el personaje de sus sueños le dijeron 'tú no puedes hacer este personaje porque perdón, estás muy guapo', hasta el señor que le dijo esto, que es un enorme ejecutivo de la industria. le dije 'no ma…'", dijo al programa "Hoy".

A pesar de que los dos hijos de la actriz, Paly y Michel han dicho que el amor de su madre los ha llenado por completo, para Consuelo Duval la huella del abandono está ahí, pues el padre de sus hijos los dejó cuando los ahora actores eran muy pequeños.

"Si necesitó un papá, le tengo mucho resentimiento al señor este que se echó para atrás, pero me dio el regalo de disfrutarlos yo solitita, siempre habrá una huellita de abandono", reconoció.

Michel Duval estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa y también se formó en la American Academy of Dramatic Arts, y a pesar de los tragos amargos que ha tenido en Hollywood, no piensa dejar de tocar puertas ahí.