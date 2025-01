'Consejo de Seguridad en Torreón tendrá reunión semanal en el Ejército Mexicano'

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas anunció ayer viernes la instalación del Consejo Operativo de Seguridad para Torreón por lo cual se estarán realizando reuniones todos los jueves en las instalaciones del Ejército Mexicano. Dijo que el objetivo será delinear las políticas públicas y las estrategias en el tema de seguridad a fin de que Torreón, La Laguna y Coahuila sigan siendo uno de los mejores lugares de México para vivir.Comentó que en el tema de la seguridad siempre hay áreas de oportunidad, que nunca se puede bajar la guardia ni decir “estamos seguros, estamos bien, ya no pasa nada, jamás lo podemos decir”. Mencionó que en 2024, su gobierno se dedicó a robustecer el modelo de seguridad, con más prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.“Y en el tema de seguridad le vamos a seguir dando con todo, porque también no estamos exentos que no pase nada y más con lo que a veces sucede a los alrededores, aquí lo importante es que cuando suceda, haya una reacción fulminante y determinante por parte de las instituciones, que quede muy claro, aquí en Coahuila mandamos nosotros, aquí en Coahuila mandan las instituciones”, declaró.Durante su discurso en la toma de protesta ciudadana del alcalde Román Cepeda celebrada ayer en el Teatro Nazas de Torreón, el mandatario agradeció el apoyo de las y los alcaldes en todo lo que se refiere al Mando Único así como también al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las Fiscalías y los Poderes Judicial y Legislativo. Manolo Jiménez Salinas destacó que en Coahuila hay voluntad por parte de las y los funcionarios además de que hay coordinación entre todas las instituciones para blindar al Estado.“Porque puedes tener patrullas, puedes tener inteligencia, puedes tener cámaras, pero si no hay voluntad de las y los gobernantes de entrarle al tema de la seguridad, la estrategia no funciona”, concluyó.