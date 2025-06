Consejo busca justicia y dignidad para las personas con discapacidad

El Consejo Estatal para el Desarrollo de Personas con Discapacidad es una organización independiente del gobierno que trabaja en todo el estado de Durango para visibilizar, acompañar y luchar por los derechos de las personas con discapacidad.

Aunque se conformó de manera reciente como colectivo (aproximadamente hace seis meses) sus integrantes llevan años trabajando desde distintos frentes por la inclusión, la accesibilidad y la dignidad de las personas con discapacidad en la región.

Actualmente, el consejo está presidido por Fernando García de la Vega y cuenta con Saida González como secretaria. Ambos son personas con discapacidad adquirida que, desde su experiencia personal, decidieron transformar las dificultades en una plataforma de lucha.

“La discapacidad me ha enseñado muchísimas cosas. Ha sido una inspiración”, dice Fernando, quien resultó lesionado en un accidente automovilístico hace 18 años.

Saida, por su parte, vive con una discapacidad que afectó su coordinación motora desde los 17 años.

“Después de adquirir la discapacidad ves la ciudad distinta. Cosas mínimas como un bache o la falta de una rampa se vuelven un obstáculo enorme. No se trata de resignarse, sino de cambiar esa mentalidad”, reflexiona.

El consejo está conformado por una red de más de 500 personas con discapacidad distribuidas en todo el estado de Durango. Tienen un consejo base de 50 consejeros que organizan y coordinan las acciones principales. La organización atiende a personas con diversas discapacidades: motrices, visuales, auditivas, intelectuales, neurodivergencias y autismo. Este último grupo ha cobrado especial relevancia debido a la creciente prevalencia del diagnóstico y la grave falta de servicios especializados.

Uno de los ejes más importantes del consejo es apoyar a madres y padres de niños con autismo, quienes, según explican, enfrentan listas de espera de hasta tres años para conseguir atención especializada en instituciones públicas como el CRIT o el Centro de Atención al Autismo en Torreón.

Además de brindar acompañamiento, orientación y comunidad, el Consejo trabaja activamente en la denuncia pública y la visibilización de las barreras cotidianas que enfrentan las personas con discapacidad.

Lo hacen a través de redes sociales, donde han encontrado un espacio de resonancia: algunos de sus videos superan los cuatro millones de reproducciones.

También han hecho “experimentos sociales” para evidenciar la falta de accesibilidad en el transporte público. En uno de ellos, Fernando y Saida documentaron cómo varios camiones los rechazaban por no tener rampas o por considerar que abordar personas con discapacidad “toma demasiado tiempo”. Solo un chofer accedió a subirlos, con ayuda de sus compañeros.

El consejo es totalmente independiente y está integrado únicamente por personas con discapacidad. Se organizan en divisiones internas según el tipo de discapacidad, lo cual les permite abordar problemáticas específicas con mayor profundidad. Fernando y Saida lideran el movimiento actual, pero detrás de ellos hay cientos de personas que les han confiado su voz y sus demandas.

“Sabemos que tenemos una responsabilidad porque representamos a muchos que no pueden salir, que no pueden hablar o que no tienen la energía de luchar. Lo hacemos por ellos”, afirmó Saida.