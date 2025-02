Conoce a Song Kang, uno de los actores surcoreanos más queridos

No cabe duda que los kdramas han conquistado a la audiencia mexicano, y global, si eres fanática de las series coreanas, es muy probable que hayas visto alguna protagonizada por Song Kang.

Con su carisma y talento, se ha consolidado como uno de los actores más queridos de la industria. En este artículo, te contamos quién es, por qué se le conoce como 'el hijo de Netflix' y cuándo regresa de su servicio militar obligatorio.

¿Quién es Song Kang?

Song Kang (송강 en hangul) nació el 23 de abril de 1994 en Suwon, Corea del Sur. Con 30 años, es reconocido por su talento como actor y modelo. Estudió en el Departamento de Artes Cinematográficas de la Universidad Konkuk, donde se graduó en 2017. Su debut en la actuación tuvo lugar ese mismo año, con un papel secundario en la serie de comedia romántica The Liar and His Lover. No obstante, fue en 2019 cuando alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Hwang Sun-oh en Love Alarm, un papel que consolidó su carrera en la industria.

En 2023, Song Kang protagonizó My Demon, una comedia romántica sobrenatural en la que interpretó a Jeong Gu-Won, un demonio que pierde sus poderes tras conocer a Do Do-hee, una heredera chaebol. La serie, que se estrenó el 24 de noviembre de 2023, se convirtió en un éxito en la plataforma de streaming donde fue transmitida.

¿Cuándo termina su servicio militar?

Al igual que todos los hombres en Corea del Sur, Song Kang debe cumplir con el servicio militar obligatorio. Comenzó su entrenamiento el 2 de abril de 2024, y se espera que regrese en octubre de 2025, tras completar los 18 meses de servicio.

El fandom del actor tiene por nombre "SONGPYEON" y se despidió de ellos antes de ir a cumplir con su deber: