Conoce a Song Hye-kyo, la actriz mejor pagada de Corea del Sur

La Gloria fue aclamada por el público internacional gracias a su cautivadora trama, centrada en la venganza de una protagonista contra sus antiguos acosadores escolares. Estrenada en 2022, la serie, creada por Kim Eun-sook, contó con 16 episodios que mantuvieron a la audiencia en vilo.

Protagonizada por los reconocidos actores Song Hye-kyo y Lee Do-hyun, este drama no solo ofreció una narrativa emocionante, sino que también exploró temas profundos y relevantes, como la venganza, el abuso de poder y la búsqueda de justicia personal.

Hye-kyo acaparó todas las miradas por su implacable actuación en esta serie dramática, pues dio vida a la Moon Dong-Eun, una mujer sufrió acoso escolar mientras estudiaba a al convertirse en una adulta busca vengarse de sus agresores.

Song Hye-kyo es considerada una de las actrices coreanas más destacadas de su generación. En 2023, recibió el prestigioso premio Baeksang Arts a Mejor Actriz por su interpretación en La Gloria y también fue nominada a Mejor Actriz en los premios Grand Bell, que son considerados los 'Premios Oscar' de Corea del Sur.

¿Cuánto cobra por k-drama?

Se reporta que por su papel en La Gloria, la actriz de 43 años recibió un salario aproximado de $163,000 por episodio, una cifra similar a la que obtuvo en Now, We Are Breaking Up (2021). Convirtiéndola en la interprete femenina mejor pagada de este país asiática.

Y no sería una sorpresa al tener un curriculum que incluye las series Descendientes del Sol, junto a Song Joong-ki, aunque su carrera ya contaba con destacados proyectos previos. Entre sus interpretaciones más memorables se encuentran sus actuaciones en Autumn in My Heart (2000), Full House (2004), That Winter, the Wind Blows (2013) y Encounter (2018-2019). Con cada producción, Song Hye-kyo consolidó su lugar como una de las actrices más versátiles y queridas de la industria coreana.