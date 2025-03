Conoce a Rowoon, el galán de kdramas que se presentó en los Oscar 2025

Muchas cosas pasaron durante la pasada entrega de los Premios Oscar 2025, que será recordada como una de las más polémicas por los problemas que hubo con Emilia Pérez, sin embargo, lejos de este caos, un actor se robó muchas miradas.

Rowoon, el talentoso actor de 28 años y exintegrante de un popular grupo de K-pop, ha emergido como una prometedora figura en el entretenimiento de Corea del Sur. Conocido en la vida real como Kim Seok-woo, ha logrado captar la atención en la industria actoral gracias a su impresionante versatilidad y habilidad artística. ¡Descubre todo sobre él!

La transición de Rowoon del grupo SF9 a la pantalla chica ha sido todo un éxito, consolidándose como una de las grandes promesas del entretenimiento surcoreano, con un reconocimiento internacional que sigue en aumento. Su creciente popularidad lo llevó a ser invitado a la alfombra roja de los Premios Oscar 2025 por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, un reflejo del impacto y la relevancia que la industria surcoreana ha alcanzado en el panorama global del cine y la televisión.

Sus comienzos como idol

Antes de comenzar su carrera actoral, Rowoon fue parte del mundo del K-pop. En 2015, se unió al programa “Neoz School” de FNC Entertainment y, al año siguiente, participó en el reality show “d.o.b (Dance or Band)”, lo que le permitió debutar en 2016 con SF9 y el sencillo “Fanfare”. Aunque destacó en canto y baile, su interés por la actuación lo llevó a explorar nuevas oportunidades en la televisión.

Llegada a los kdramas

El primer papel televisivo de Rowoon llegó en 2017, con un papel secundario en School 2017, que, aunque breve, le permitió ganar visibilidad. En 2018, participó en About Time y luego en Where Stars Land, donde su actuación le valió una nominación como Mejor Actor Revelación. Sin embargo, el gran hito de su carrera fue en 2019 con Extraordinary You, donde su papel de Ha-ru lo catapultó como una estrella internacional, ganando premios y corazones.