Conoce a Lee Min-ho, el 'Sebastián Rulli' de Corea del Sur

Lee Min-ho es uno de los actores más reconocidos y queridos de Corea del Sur, conocido por su carisma, talento y atractivo físico que le han ganado millones de fans alrededor del mundo. Conocido como el 'Sebastián Rulli' de Corea del Sur debido a su estatus de galán y su popularidad en la televisión, Lee Min-ho ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento.

Nacido el 22 de junio de 1987 en Seúl, Corea del Sur, Lee Min-ho comenzó su carrera en la actuación a principios de los años 2000, pero alcanzó la fama internacional en 2009 con su papel protagónico como Goo Jun-pyo en Boys Over Flowers, un drama juvenil que se convirtió en un fenómeno cultural. Su interpretación de un joven heredero arrogante pero con un corazón sensible le valió múltiples premios y lo posicionó como una de las estrellas más prometedoras de su generación.

Desde entonces, Lee Min-ho ha protagonizado una serie de éxitos como City Hunter, The Heirs y The Legend of the Blue Sea, donde ha demostrado su versatilidad como actor. Además de su talento en la pantalla, su presencia magnética y su estilo impecable lo han convertido en un ícono de la moda y embajador de marcas de lujo como Louis Vuitton y Fendi.

En los últimos años, Lee Min-ho ha diversificado su carrera, incursionando en proyectos internacionales y plataformas como Netflix, donde protagonizó The King: Eternal Monarch. Su impacto global sigue creciendo, consolidándolo como uno de los rostros más representativos de la ola Hallyu, el fenómeno cultural surcoreano que ha conquistado al mundo.

Lee Min-ho, con su innegable encanto y habilidades, no solo es un galán de la pantalla, sino un referente cultural que sigue inspirando a nuevas generaciones.