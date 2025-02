Conoce a Karina de Aespa, la nueva modelo global para Sprite

Este 17 de febrero, Coca-cola anunció que Karina miembro del grupo de kpop Aespa fue seleccionada para ser la modelo de la marca Sprite.

Karina será la protagonista de una innovadora campaña publicitaria de Sprite este año, que dará inicio con un impactante video global. En esta producción, se contrastará el refrescante sabor de la bebida con el irresistible y picante carisma de Karina.

Coca-Cola comentó: “Estamos ansiosos por crear una sinergia aún mayor con Karina, quien ya ha mostrado al público su encanto picante a través de la canción ‘Spicy’”.

¿Quién es Karina?

Karina nació y creció en Suwon, en la provincia de Gyeonggi, Corea del Sur, en el seno de una familia conformada por sus padres y una hermana mayor. Asistió a la Hansol High School hasta que fue descubierta por un cazatalentos de SM a través de las redes sociales. Posteriormente, abandonó sus estudios para dedicarse por completo a su formación como artista.

Karina llamó la atención de SM Entertainment a través de las redes sociales, y tras cuatro años de entrenamiento, debutó como miembro de Aespa el 17 de noviembre de 2020 con el sencillo «Black Mamba», donde asumió el rol de líder. Antes de su debut, participó en el videoclip de «Want» de Taemin en 2019 y en varias actuaciones con él en programas musicales. También actuó junto a Kai en el showcase virtual de SM y Hyundai, Beyond Drive.

En diciembre de 2021, Karina se unió al supergrupo Got the Beat, debutando el 3 de enero de 2022 con el sencillo «Step Back», junto a artistas de renombre como BoA, Taeyeon, Hyoyeon, Seulgi y Wendy.

En 2023, Karina lanzó la canción «Sad Waltz» para la banda sonora de la serie surcoreana de Netflix Song of the Bandits. En noviembre del mismo año, fue anunciada como parte del programa Agents of Mystery, que se estrenará en 2024.

Además, en abril de 2024, Karina aparecerá en el programa musical SynchroYou de KBS 2TV y será DJ especial en Brunch Cafe de MBC FM4U en abril.