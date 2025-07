Conmueve a Haza apoyo del

Plutarco Haza salió de MasterChef: Celebrity, pero lejos de sentirse mal, celebra algo muy especial... el apoyo que le dio el público durante su estancia.

"No ganamos, pero me siento un ganador por la recepción que tuve en el reality y sobre todo por los múltiples mensajes conmovedores que recibí en las redes sociales cuando salí del reality show.

"Creo que hice más amigos fuera del programa que adentro, porque pasé por varias situaciones polémicas, y es que luego mis compañeros trataban de hacerme ver como el villano de la temporada; sin embargo, en este medio lo más importante es el público y al final ellos (los demás competidores) fueron los olvidados", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El actor charló con esta casa editora luego de que se quedara a nada de ser uno de los finalistas de "La cocina más famosa de México". Es la primera vez que él se integra a un reality show.

"Ha sido una experiencia hermosa, mucho mejor de lo que me hubiese imaginado. No sabía mucho de cocina, así que me puse al día y llegué a un buen nivel. Jamás había sido parte de un formato de TV de esta manera y además competía con personas que tienen millones de seguidores y yo no. Lo bueno que mi comportamiento ganó por encima del número de seguidores", resaltó.

Un magret de pato fue el platillo que lo convirtió en el eliminado número catorce de esta competencia culinaria. Con el paso de los días, él fue comprendiendo lo que, en su opinión, ocurrió, según narró.

"Fue un reto complicado y más porque los ingredientes que me tocaron no gustan o no conocía. A mí sí me gustó el resultado de mi platillo, pero no alcanzó para poder sobrevivir una semana más. Siempre pensé que si algún día iba a salir, quería salir con un platillo que me gustara. Siento que no me fue tan mal porque, a pesar de no tener experiencia en cocinar muchos platillos, traté siempre de aprender y dar lo mejor de mí".

En cuanto a las críticas de los chefs Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, Plutarco mencionó que no le afectaron, ya que, al ser actor, se encuentra acostumbrado a que enjuicien su trabajo.

"Me fue bien en el sentido de que al dedicarme a la actuación, a diferencia de algunos de los compañeros que eran más influencers, estoy acostumbrado a la opinión pública. Uno sabe que no siempre le gusta tu trabajo a toda la gente.

"Pese a que hubo críticas que no fueron buenas hacia mis platillos, mi reacción fue buena y nunca me tomé nada de una manera personal. Lo que hice, a fin de cuentas, fue valorar esos comentarios con el fin de seguir creciendo", compartió.

Quedan pocas semanas para que MasterChef: Celebrity termine, así que Haza reveló cuáles son sus gallos en esta edición que ha sido denominada: Generaciones.

"Me gustaría que gane Ofelia Medina y si ocurre sería una gran historia, pero si se trata de apostar, considero que el más fuerte es Dani, a menos que cometa algún error. Cuenta con bastantes posibilidades de ganar".

Por otro lado, Plutarco contó que estos primeros meses de 2025 no ha parado de trabajar y espera que la buena racha prosiga.

"Comencé el año en Televisa con El gallo de oro, que tuvo bastante éxito. Ahora vino MasterChef, luego la novela Cautiva de amor y ya empiezo a grabar un spin-off de El señor de los cielos llamado Dinastía Casillas, en donde regreso con el personaje del 'ingeniero'. También he estado presente en series y viene una con Óscar Jaenada, espero que pronto se estrene".

En cuanto al cine, el mazatleco no lo ha descuidado, y anunció la salida de una película en el idioma de Shakespeare.

"Se trata de mi cuarta cinta en inglés, es de acción. La realicé con Kristopher Van Varenberg, hijo de Jean-Claude Van Damme. Creo que el año que entra se estrenará".

Con el deseo de volver a Torreón con algún proyecto teatral, el entrevistado manifestó que ya cumplió 35 años de trayectoria.

"He tenido bastantes oportunidades. Sabía que iba a seguir trabajando toda mi vida, pero nunca me imaginé que iba a permanecer vigente con tantos buenos personajes antagónicos y protagónicos que me han tocado", puntualizó.