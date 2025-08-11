Conmemora DIF Torreón el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Con un desayuno para los niños que integran el Programa Indígena de Casa Puente y sus familias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón conmemoró el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”.

La fecha que se celebra es cada 9 de agosto, y tiene el objetivo de resaltar el legado, tradiciones y contribución de los pueblos originarios del mundo.

Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria de DIF Torreón, destacó que esta actividad busca reconocer y defender los derechos de las comunidades indígenas, así como promover la erradicación de desigualdades.

“Los pueblos indígenas son parte fundamental de nuestra historia y de nuestra identidad como nación. En DIF Torreón trabajamos para que sus niños y familias reciban el respeto, la atención y las oportunidades que merecen”, dijo la presidenta honoraria.

Durante la conmemoración, además del desayuno, se presentó un programa cultural a cargo del Grupo de Danza Folclórica Huehuecóyotl, que interpretó cuadros artísticos representativos de diversas regiones del país, celebrando así la riqueza y diversidad cultural que aportan los pueblos indígenas a México.

Por su parte, la directora general del sistema municipal, Marlene Martínez Valdés, comentó que, a través de Casa Puente se impulsa un programa especializado para la niñez indígena en la ciudad. “Se otorga regularización educativa, se brindan alimentos, y se llevan a cabo actividades lúdicas y recreativas que fortalecen el aprendizaje y la integración social de los niños y sus familias”, explicó la directora general quien agregó que por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, es que se impulsa dicho programa.