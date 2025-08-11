Torreón DIF Torreón Profeco Monumento Raúl Madero CONAGUA Transporte público

DIF Torreón

Conmemora DIF Torreón el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Conmemora DIF Torreón el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Conmemora DIF Torreón el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

GUADALUPE MIRANDA

Con un desayuno para los niños que integran el Programa Indígena de Casa Puente y sus familias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón conmemoró el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”.

La fecha que se celebra es cada 9 de agosto, y tiene el objetivo de resaltar el legado, tradiciones y contribución de los pueblos originarios del mundo.

Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria de DIF Torreón, destacó que esta actividad busca reconocer y defender los derechos de las comunidades indígenas, así como promover la erradicación de desigualdades.

“Los pueblos indígenas son parte fundamental de nuestra historia y de nuestra identidad como nación. En DIF Torreón trabajamos para que sus niños y familias reciban el respeto, la atención y las oportunidades que merecen”, dijo la presidenta honoraria.


Durante la conmemoración, además del desayuno, se presentó un programa cultural a cargo del Grupo de Danza Folclórica Huehuecóyotl, que interpretó cuadros artísticos representativos de diversas regiones del país, celebrando así la riqueza y diversidad cultural que aportan los pueblos indígenas a México.




Por su parte, la directora general del sistema municipal, Marlene Martínez Valdés, comentó que, a través de Casa Puente se impulsa un programa especializado para la niñez indígena en la ciudad. “Se otorga regularización educativa, se brindan alimentos, y se llevan a cabo actividades lúdicas y recreativas que fortalecen el aprendizaje y la integración social de los niños y sus familias”, explicó la directora general quien agregó que por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, es que se impulsa dicho programa.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: DIF Torreón Día Internacional de los Pueblos Indígenas

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Conmemora DIF Torreón el Día Internacional de los Pueblos Indígenas


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405616

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx