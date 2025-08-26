Contenido Patrocinado

Congreso Nacional La Neurocirugía y El Vino: Fechas, actividades y todo lo que debes saber

Vive una oportunidad única para explorar temas relevantes de la mano de ponentes de talla nacional e internacional

El conocimiento científico y la cultura del vino se fusionarán en el congreso nacional 'La Neurocirugía y El Vino', un evento de vanguardia que se llevará a cabo en el histórico Hotel Rincón del Montero. 

¿Qué actividades ofrecerá el II Congreso La Neurocirugía y El Vino?

Organizado por el Colegio de Neurocirugía de la Laguna, la segunda edición de este congreso está dirigida a residentes y especialistas que buscan profundizar sus conocimientos de una forma única.

Del 28 al 30 de agosto, este evento reunirá a 40 ponentes de prestigio nacional e internacional, incluyendo a figuras destacadas como la Dra. Bárbara Nettel Rueda, primera presidenta de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica (SMCN), el neurólogo Dr. Marco Antonio Barajas Romero, actual presidente de la SMCN, y el renombrado neurocirujano Juan Luis Gómez Amador. 

Los participantes podrán elegir entre módulos especializados en neurocirugía pediátrica, endoscópica, vascular, de columna y funcional, que se impartirán en los diversos foros del encantador recinto.


Además, el congreso no solo ofrecerá una agenda académica de primer nivel, sino también una experiencia social enriquecedora para todos los asistentes. El programa incluye un cóctel de bienvenida, talleres, sorpresas, una premiación y una cena de gala. 


Los asistentes también tendrán una tarde-noche libre para "Descubrir Parras" y disfrutar de una cata de vino ilimitada.




¿Cómo asistir al II Congreso La Neurocirugía y El Vino?


El evento se realizará en el Hotel Rincón del Montero, el recinto hotelero más antiguo de Parras. 


Su ubicación, infraestructura y amenidades —que incluyen canchas de tenis, campo de golf, paseos a caballo, renta de bicicletas y alberca— lo convierten en el lugar ideal para un congreso de esta magnitud.


Para más información sobre el congreso, puede comunicarse al número 8712429584, visitar el sitio web www.laneurocirugiayelvino.com o enviar un correo electrónico a [email protected].


Si desea hacer una reservación en el Hotel Rincón del Montero, puede contactarlos directamente al 8713169812 o visitar su página web www.rincondelmontero.com.




               
               


               

               
               

               
               
               
