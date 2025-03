Confirman que Liam Lawson deja Red Bull tras dos carreras; Yuki Tsunoda toma su lugar

La temporada 2025 de Fórmula 1 apenas ha comenzado, y Red Bull Racing ya hizo su primer cambio de pilotos. Liam Lawson deja el equipo tras disputar solo dos carreras sin sumar puntos, y su lugar será ocupado por Yuki Tsunoda, quien debutará con el equipo austriaco en el Gran Premio de Japón.

A través de un comunicado en redes sociales, Oracle Red Bull Racing confirmó el movimiento, mientras que la página oficial de la F1 señaló que Tsunoda podría permanecer en el asiento el resto de la temporada.

"Red Bull se encuentra en la posición privilegiada de contar con cuatro pilotos en la parrilla entre Oracle Red Bull Racing y Visa Cash App Racing Bulls. Por ello, el equipo ha decidido implementar una rotación de pilotos que verá a Yuki como compañero de Max Verstappen", explicó la escudería.

¿Qué pasará con Liam Lawson?

Tras su salida de Red Bull, Lawson regresará a Racing Bulls, donde compartirá equipo con el novato Isack Hadjar.

VER TAMBIÉN ¿Cuáles son las opciones de Liam Lawson si sale de Red Bull?

Liam Lawson, en la cuerda floja: su continuidad en Red Bull pende de un hilo

Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, explicó que la decisión fue tomada para mejorar el rendimiento del equipo en la lucha por los títulos de pilotos y constructores.

"Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras, por lo que hemos tomado colectivamente la decisión de hacer un cambio anticipado. Nuestro objetivo es retener el campeonato de pilotos y recuperar el de constructores, y esta es una decisión puramente deportiva”, afirmó Horner.

También reconoció que el RB21 necesita mejoras, ya que fue el monoplaza que condujo ‘Checo’ Pérez el año pasado. Según Horner, la experiencia de Tsunoda será clave para el desarrollo del auto y para que el equipo comience a sumar puntos lo antes posible.

Sobre Lawson, el directivo aseguró que la prioridad es cuidar su desarrollo para que siga ganando experiencia en la Fórmula 1.

“Tenemos el deber de proteger y desarrollar a Liam. Tras un comienzo complicado, creemos que lo mejor es que continúe su carrera en Racing Bulls, un equipo y un entorno que conoce bien”, agregó.

¿Cuáles fueron los errores de Liam Lawson en Red Bull?

El neozelandés, de 23 años, se convirtió en el piloto con la carrera más corta en la historia de Red Bull Racing tras solo dos Grandes Premios.

GP de Australia 2025: Abandonó en la vuelta 47 tras chocar con el muro.

Sprint del GP de China: Terminó en la posición 14, sin sumar puntos.

GP de China: Cruzó la meta en el puesto 12 tras la descalificación de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por incumplir las normas de peso del coche.

El rendimiento de Lawson generó críticas, e incluso en redes sociales se le empezó a apodar "Slowson".

Antes de que se confirmara su salida, el piloto reconoció la dificultad de adaptarse al auto:

"No tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada y cada carrera estamos perdiendo puntos. Sé que estoy aquí para rendir y, si no lo hago, no voy a estar”, declaró a Motorsport tras la carrera en China.