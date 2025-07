Confirma alcalde de Piedras Negras, salida de Ricardo Aguirre como subgerente operativo del SIMAS

Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, confirmó el despido de Ricardo Aguirre Flores, como subgerente operativo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras; además de anunciar que lo integrará al equipo de trabajo de la dirección de Obras Públicas del municipio.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Rodríguez González destacó los conocimientos que tiene Aguirre Flores sobre el sistema operador del agua y refirió que, por lo pronto; será Carlos Esquivel quien cubrirá las actividades del sub gerente operativo, señalando también su conocimiento sobre el SIMAS de Piedras Negras.

En dicho encuentro con los medios de comunicación, el funcionario municipal recordó que ha brindado apoyo al gerente general del SIMAS de Piedras Negras, recordando que al inició se contó con la asesoría gratuita de José Luis Salinas, ex gerente del SIMAS en Acuña; quien acudía tres veces por semana, pero no prosperó.

“José Luis Salinas, por ayudarme a mí, por la amistad que tenemos de años, venía tres veces por semana aquí a echarnos la mano. El momento en que Lorenzo no le pareció que estuviera acudiendo a las reuniones semanales, pues yo me tuve que retirar y automáticamente José Luis dijo: ¿ya que hago aquí? Como que no vio mucha voluntad por parte de él, para ayudarlo”, indicó Carlos Jacobo Rodríguez.

Cuestionado en torno a que se ha dejado la operación y decisiones internas del SIMAS a Menera Sierra, pese a que la administración municipal otorga apoyo financiero al SIMAS de Piedras Negras; el alcalde manifestó que le ayuda hasta dónde el gerente general se lo permita.

El presidente municipal de Piedras Negras reiteró que él ayuda a Menera Sierra hasta donde se le permite, estableciendo que lo que puede hacer es etiquetar recursos público de Obras Pública en el SIMAS; señalando que el 80 por ciento de la obra que se ha hecho está enterrada.

“Eso a mí me perjudica de cierta manera, porque dice la gente: oye, pues no hay obra en la ciudad. No pos´ si hay, hay bastante obra, pero esta toda enterrada, el líneas de agua, con el cambio de colectores, sifones. Al final del día es lo que se ocupa, hay que ser congruentes y también pedirle a la gente que nos ayude y que no sea tan dura con la crítica”, indicó el munícipe.