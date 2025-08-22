Condusef alerta: Estafadores usan imagen de figuras públicas y creadores para engañar

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), emitió una alerta a la población, ya que delincuentes están usando ilegalmente la identidad e imagen de figuras públicas y creadores de contenido financiero, incluso con herramientas de inteligencia artificial, para dar credibilidad a anuncios falsos y obtener dinero o datos personales.

Según reveló, la forma de operar de los estafadores, es a través del ofrecimiento de inversiones rápidas y de alto rendimiento para atraer a sus víctimas; además, usan perfiles falsos presuntamente verificados con “palomita azul” para simular autenticidad.

Asimismo, solicitan información personal o financiera y dirigen a sitios no regulados.

Una vez obtenidos los datos o el dinero, bloquean todo contacto, por lo que alertó al consumidor: si la oferta parece demasiado buena para ser verdad, es una señal de peligro.

A fin de evitar caer en una estafa, recomendó verificar que la institución financiera esté registrada en el SIPRES de la Condusef, en el link https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp.

Nunca compartir datos personales, bancarios o contraseñas; evitar dar clic en enlaces desconocidos o sospechosos.

También, no realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp, Instagram o cualquier otra red social; además de desconfiar de cualquier promesa de dinero fácil o rendimientos garantizados.

Finalmente, denunciar cualquier perfil o anuncio de redes sociales que suplante identidades; ya que la CONDUSEF subrayó que el fraude digital es cada vez más sofisticado y puede afectar a cualquier persona.