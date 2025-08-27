Policiaca accidentes viales Accidentes FALLECIMIENTOS incendios HOMICIDIOS

Conductora se confunde de pedal e impacta su camioneta contra tienda de conveniencia en Gómez Palacio

Conductora se confunde de pedal e impacta su camioneta contra tienda de conveniencia en Gómez Palacio

Conductora se confunde de pedal e impacta su camioneta contra tienda de conveniencia en Gómez Palacio

Una conductora se confundió de pedal y pisó el acelerador en lugar del freno al estacionarse frente a una tienda de conveniencia en la ciudad de Gómez Palacio, provocó daños en el cristal y en la fachada del lugar.

El accidente ocurrió cerca de las 8:00 de la mañana de este miércoles 27 de agosto del 2025 en el cruce de la avenida Mina y calle Azucenas de la colonia Nuevo Refugio.

La unidad responsable es una camioneta de la marca Kia, línea Soortage, modelo 2021, color rojo, con placas de circulación del estado de Durango.

La unidad era conducida por una femenina que se identificó como María Olga de 57 años de edad.

Esta persona argumentó que al estacionarse frente a la tienda se confundió de pedal y pisó el acelerador, por lo que se proyectó contra la finca.


Además de romper los cristales del acceso principal, provocó daños en la fachada y derribó producto en el interior.


Los empleados de inmediato llamaron al sistema estatal de emergencias 911 para solicitar la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad.


No se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.


El personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad Municipal, se encargó de tomar conocimiento de los hechos.


Las actividades de la tienda se suspendieron para evitar que algún cliente se lesionara con los cristales.


El caso fue turnado ante la autoridad competente y la camioneta enviada a un corralón de la ciudad para su resguardo.


La conductora de la unidad deberá cubrir los daños materiales ocasionados y el pago de las multas que se le impongan.






               
               


               

               
               

               
               
               
