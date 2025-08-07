Conductora impacta vehículo contra camellón en el Nuevo Periférico

La noche del miércoles 6 de agosto, una mujer perdió el control de su vehículo y se impactó contra el camellón central en el cruce del Nuevo Periférico y la carretera Torreón–Matamoros, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades viales, el accidente ocurrió alrededor de las 23:40 horas, cuando Ailicec Yetzerim, de 33 años, conducía un automóvil Chevrolet Malibu, color verde metálico, por el Nuevo Periférico. Al llegar a la carretera Torreón–Matamoros, la conductora se subió al camellón central, dañando ambos neumáticos delanteros y la rótula del vehículo, lo que provocó un derrame de aceite sobre la carpeta asfáltica.

Testigos del accidente solicitaron auxilio a la línea de emergencias 911. Al lugar arribaron agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad, quienes abanderaron el área. Durante la inspección detectaron que la mujer presentaba aliento alcohólico, por lo que se le practicó la prueba de alcoholimetría clínica, arrojando un resultado de 0.58 mg/l.

También acudieron elementos de la Policía Estatal, quienes aseguraron la zona y levantaron el reporte correspondiente. Posteriormente, la conductora fue presentada ante el agente del Ministerio Público por su responsabilidad en el choque y por conducir alcoholizada.

El vehículo fue retirado de la vialidad con apoyo de una grúa y trasladado al corralón oficial, donde permanecerá bajo resguardo hasta que concluyan las investigaciones y la responsable cubra el pago de los daños materiales, así como las multas impuestas.

Finalmente, personal del Cuerpo de Bomberos realizó las labores de limpieza y colocó tierra en el derrame de aceite para evitar otro percance en la zona.