Conductora de Venga la Alegría confirma el fin de su relación

Después de varios días de especulación, una de las conductoras de Venga la Alegría: Fin de semana confirmó lo que ya se sospechaba: su historia de amor con un actor español llegó a su fin.

La noticia fue dada a conocer durante una entrevista con el periodista Gabo Cuevas, donde, aunque se mostró reservada y evitó profundizar en detalles, sí dejó claro que la relación terminó.

“Estoy bien, estaré bien y totalmente agradecida de lo vivido, eso es todo lo que puedo decir”, expresó.

Este anuncio sorprendió poco a los seguidores del programa, pues desde hace semanas la presentadora había eliminado de sus redes sociales todas las fotografías junto a su pareja, lo que ya era interpretado como una señal de ruptura definitiva.

Una historia marcada por altibajos

Se trata de María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, y del actor español Jorge Losa, quienes ya habían enfrentado una separación en el pasado tras un episodio de infidelidad. Sin embargo, decidieron darse una segunda oportunidad que, nuevamente, no prosperó.

A mediados de julio, un video difundido en redes sociales generó especulaciones sobre una presunta traición por parte de la conductora, lo que encendió aún más los rumores de una crisis en la pareja. Aunque ella aseguró que solo se trató de una salida con amigos, la controversia afectó de manera directa a su relación.

¿Indirecta desde España?

Tras la confirmación del rompimiento, Jorge Losa llamó la atención al compartir en Instagram un clip interpretando el tema “Según quién” de Maluma y Carín León, lo que fue visto por muchos como una indirecta hacia su ex.

A pesar de las especulaciones, ninguno de los dos ha revelado los verdaderos motivos de su ruptura, por lo que sus seguidores aún esperan que en algún momento hablen con mayor claridad sobre lo ocurrido.