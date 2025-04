Conductora de ‘Hoy’ enfrenta complicaciones médicas por tumor en la cabeza antes de cirugía crucial

A finales de marzo, Jenny García, conductora y bailarina del programa matutino ‘Hoy’, dio a conocer un diagnóstico preocupante: un tumor en la cabeza. La también integrante del elenco detalló que una pequeña protuberancia en su frente la llevó a buscar atención médica especializada.

Recientemente, Jenny actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud y generó nuevas inquietudes. Reveló que enfrentó un contratiempo relacionado con la cirugía que forma parte de su tratamiento para eliminar el tumor, lo que aumentó la preocupación entre sus admiradores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jenny García compartió el desgarrador relato de cómo se enteró de su diagnóstico. La conductora y participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ explicó que, al notar una protuberancia en su frente, decidió no acudir al médico por temor a recibir un diagnóstico negativo. No obstante, decidió enfrentarse a sus miedos y consultar a un especialista, quien le confirmó la presencia de un tumor en su cabeza.

"El doctor me dice: 'Lo que te voy a decir, no quiero que te asustes'. Y ya cuando te dicen eso, te asustas. Me dijo: 'Es fuerte, pero no pasa nada, tienes un tumor'", contó Jenny.