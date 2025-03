Condenan a 89 años de prisión por secuestro a hermana de Xóchitl Gálvez

Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, ha sido condenada a 89 años de prisión por su participación en un caso de secuestro.

Un juez de distrito en materia penal dictó la sentencia, además de imponerle una multa de 12 mil 437 días, equivalente a más de 700 mil pesos . La acusada, quien fue detenida en 2012, ha pasado 13 años en prisión mientras aguardaba el fallo judicial.

El 2012 fue el año en que Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz fue arrestada tras un operativo de la Policía Federal en el municipio de Otzolotepec, Estado de México. En esa ocasión, se descubrió a dos personas secuestradas y recluidas en jaulas dentro de una vivienda.

Durante la acción, las autoridades lograron la captura de seis miembros de la organización delictiva "Los Tolmex", un grupo criminal dedicado al secuestro que operaba en la región del Estado de México y la Ciudad de México.

Entre los detenidos se encontraba Leonardo Sales Andrade, alias “El Tolmex”, identificado como líder y negociador del grupo. Además de él, fueron arrestados varios integrantes de la célula criminal, incluida Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, originaria de Tepatepec, Hidalgo.

La detención de Gálvez Ruiz ocurrió dos años después de que su hermana, Xóchitl Gálvez, intentara postularse para la gubernatura de Hidalgo en 2010. Desde entonces, la familia ha sido el centro de atención mediática debido a la relación con este caso de secuestro.

Durante la campaña presidencial de 2024, Xóchitl Gálvez habló públicamente sobre su hermana y el complicado proceso judicial que la ha mantenido en prisión durante más de una década.

En una reunión con estudiantes del ITAM, la exsenadora abordó el tema con una postura clara, de que si su hermana resultaba culpable de lo que se le acusa, tendría que pagar.

Xóchitl resaltó que, a pesar de la gravedad de la situación, no ha utilizado su cargo público como senadora para intentar obtener impunidad para su hermana.

Aseguró que no sabe si Jaqueline es culpable o inocente, pero que el caso debe ser resuelto por un juez:

“Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable, y si es culpable lo va a pagar, de eso tengan la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad”, subrayó.