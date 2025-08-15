Concluyen trabajos de pavimentación en la colonia Abraham Rosales en Gómez Palacio

La Dirección de Obras Públicas finalizó la rehabilitación de la carpeta asfáltica en la Prolongación Madero, en el tramo comprendido entre el bulevar Ejército Mexicano y las vías del ferrocarril, en la colonia Abraham Rosales.

La obra consistió en la renovación de aproximadamente 9 mil 830 metros cuadrados de superficie asfáltica, ejecutada con recursos propios del Municipio.

Juan Salazar Reyes, director de Obras Públicas, destacó que esta intervención responde a la instrucción de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, de mejorar sustancialmente las vialidades para garantizar mayor seguridad, movilidad y calidad de vida a las familias gomezpalatinas.

“Cada calle que rehabilitamos representa un avance hacia una ciudad con mejor infraestructura y mayor bienestar para todos”, señaló.

Dijo que con esta mejora, se eliminan baches y deformaciones que afectaban el tránsito en esta zona, lo que permitirá un flujo vehicular más ágil para automóviles y transporte público, beneficiando a vecinos, comerciantes y usuarios que emplean esta vialidad como una conexión estratégica entre distintos puntos de la ciudad.