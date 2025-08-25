Concluyen trabajos de pavimentación en la calle Simón Bolívar del Parque Industrial, Carlos Herrera Araluce

Gómez Palacio y Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Mantenimiento vial Bomberos Extorsiones Gómez Palacio

DIANA GONZÁLEZ

El Ayuntamiento de Gómez Palacio, a través de la Dirección de Obras Públicas, concluyó la rehabilitación de la calle Simón Bolívar, en el tramo comprendido entre las calles Indé y Armando del Castillo Franco, dentro del Parque Industrial Carlos Herrera Araluce.

Juan Salazar Reyes, titular de la dependencia, informó que la obra consistió en la reconstrucción de la base hidráulica y la aplicación de carpeta asfáltica en una superficie de 2 mil 270 metros cuadrados, acción realizada con recursos municipales.

El director de Obras Públicas, Juan Salazar, subrayó que la administración municipal mantiene su compromiso de atender de manera prioritaria las colonias y sectores con mayor rezago, avanzando hacia un Gómez Palacio más funcional y moderno.

Destacó que esta obra mejora la movilidad dentro del Parque Industrial y beneficia directamente a trabajadores, empresarios y transportistas que diariamente transitan por esta vía, fortaleciendo así la competitividad y el desarrollo económico de la zona.


               
               


               

               
               

               
               
               
