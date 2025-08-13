Concluye la pavimentación de la calle Segunda entre 12 de Mayo y Enrique Unzueta en Gómez Palacio

La Dirección de Obras Públicas finalizó la reconstrucción del pavimento en la calle Segunda, en el tramo comprendido entre la calle 12 de Mayo y la avenida Enrique Unzueta, obre que beneficia a los habitantes de las colonias Doroteo Arango y Carlos Herrera y a quienes transitan habitualmente por este sector.

Juan Salazar Reyes, titular de la dependencia, informó que se rehabilitó una superficie aproximada de mil 800 metros cuadrados con recursos del Ramo Municipal, como parte del Programa de Pavimentación que se desarrolla en distintos sectores del municipio, tanto urbanos como rurales.

“El objetivo es ofrecer vialidades en mejores condiciones, que faciliten el tránsito y contribuyan a elevar la calidad de vida de la población”, destacó Salazar Reyes, quien subrayó la instrucción de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, de que las obras lleguen de manera equitativa a todos los habitantes.

Señaló que actualmente el Ayuntamiento mantiene frentes de trabajo en otras colonias prioritarias, con la meta de continuar renovando calles y avenidas, y así promover una movilidad más segura, fluida y accesible para todos los gomezpalatinos.