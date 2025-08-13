Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Obras Públicas Autismo Gómez Palacio

Obras Públicas

Concluye la pavimentación de la calle Segunda entre 12 de Mayo y Enrique Unzueta en Gómez Palacio

DIANA GONZÁLEZ

La Dirección de Obras Públicas finalizó la reconstrucción del pavimento en la calle Segunda, en el tramo comprendido entre la calle 12 de Mayo y la avenida Enrique Unzueta, obre que beneficia a los habitantes de las colonias Doroteo Arango y Carlos Herrera y a quienes transitan habitualmente por este sector.

Juan Salazar Reyes, titular de la dependencia, informó que se rehabilitó una superficie aproximada de mil 800 metros cuadrados con recursos del Ramo Municipal, como parte del Programa de Pavimentación que se desarrolla en distintos sectores del municipio, tanto urbanos como rurales.

“El objetivo es ofrecer vialidades en mejores condiciones, que faciliten el tránsito y contribuyan a elevar la calidad de vida de la población”, destacó Salazar Reyes, quien subrayó la instrucción de la presidenta municipal, Leticia Herrera Ale, de que las obras lleguen de manera equitativa a todos los habitantes.

