Conavi instalará un módulo en Lerdo para acercar el derecho a la vivienda a quienes más lo necesitan

Con la finalidad de garantizar el acceso a una vivienda digna para las familias más vulnerables, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) ha habilitado dos módulos de registro en el estado de Durango como parte del “Programa de Vivienda para el Bienestar”, impulsado por el Gobierno de México.

Este programa, que busca atender a personas en situación de rezago habitacional, ha desplegado 58 módulos en 20 estados del país. En Durango, los puntos de atención estarán activos por tiempo limitado en dos municipios clave: la capital del estado y Lerdo.

En Lerdo, el registro se realizará del 14 al 15 de agosto en la escuela primaria Prudencia Jaúregui de Álvarez, ubicada en calle Río Nazas número 5, en la colonia Prudencia Jáuregui de Álvarez, a espaldas de la estación de Bomberos. El horario de atención será de 9:00 a 18:00 horas, se espera una participación activa de la ciudadanía, especialmente de quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda propia.

Para ser considerado dentro del padrón de beneficiarios, los interesados deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad: tener 18 años o más, presentar comprobante de ingresos familiares no mayores a dos salarios mínimos, y no ser derechohabientes de instituciones como Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM, entre otros. Además, se dará prioridad a quienes no hayan recibido apoyo previo de vivienda por parte de Conavi y que no cuenten con una casa propia.

La documentación será evaluada cuidadosamente por la Conavi, que determinará el listado final de beneficiarios. Los resultados se publicarán en el sitio oficial www.gob.mx/conavi y en puntos estratégicos dentro del polígono de atención.

Este programa representa una acción concreta para reducir la desigualdad en el acceso a la vivienda, un derecho constitucional que aún está lejos de ser una realidad para millones de mexicanos. En comunidades como Durango y Lerdo, donde muchas familias viven en condiciones precarias, la llegada de estos módulos significa esperanza y oportunidad.

Más allá de la entrega de casas, el “Programa de Vivienda para el Bienestar” busca fortalecer el tejido social, fomentar la estabilidad familiar y contribuir al desarrollo comunitario. La vivienda no es solo un techo: es el punto de partida para una vida digna.