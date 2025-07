Aprueban estados financieros de Torreón, oposición votó en contra

Integrantes del Cabildo aprobaron por mayoría los estados financieros correspondientes a los meses de mayo y junio, además del avance de gestión financiera del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, con el voto en contra de los ediles de oposición.

Durante la sesión ordinaria que se realizó este viernes se presentaron los dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, que contienen la información sobre los ingresos y egresos ejercidos por la administración municipal en los periodos señalados.

Los estados financieros no recibieron mayores comentarios que el pronunciamiento del regidor del PT, Gabriel Francisco Pedro, quien aclaró que votaría en contra “porque la gente no vive de cifras, sino de realidades”, y aseguró que su postura no fue de rechazo por un tema político, sino porque “el presupuesto se vive en las calles con los servicios que se necesitan”.

Otra integrante del Cabildo que se pronunció en contra fue la síndica de minoría, de extracción morenista, María del Socorro Aguilar, quien expresó su desacuerdo por el manejo de las finanzas municipales, postura a la que se sumaron sus compañeros de bancada votando en contra de los estados financieros.

Durante la Décima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, presidida por el alcalde Román Alberto Cepeda González, se aprobaron diversos apoyos enfocados en la salud, la seguridad y el desarrollo económico del municipio.

Uno de ellos fue el que solicitó el director de la Policía Municipal, Alfredo Flores Originales, para otorgar una compensación quincenal a nueve elementos comisionados por parte del estado, quienes apoyan en acciones y estrategias de seguridad en la ciudad.

Asimismo, se aprobó de forma unánime la solicitud de estímulo fiscal de los derechos de licencia del Fraccionamiento Industrial "Global Park Laguna", y la solicitud de diversos estímulos fiscales para la construcción del Centro Hospitalario La Concepción, S.A. de C.V., la cual votaron de forma unánime.

Se manifestaron afuera

Personas que han resultado afectadas por fraude en la compra-venta de terrenos, acudieron a la presidencia municipal y trataron de ingresar a la Sesión de Cabildo, pero se quejaron de que no les permitieron el acceso.

El grupo de inconformes era encabezado por Alfonso Serrano Facusseh, quien en repetidas ocasiones ha denunciado el caso, en el que según dijo, ya hay casi 30 afectados que han presentado denuncias de carácter penal, específicamente contra promotores de vivienda y el extitular de la Notaría Pública número 45, Fernando Nicolás “N”.

Señaló que están inconformes porque los encargados de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano del Municipio ni siquiera los han recibido, pese a ser una de las principales áreas de gobierno involucradas en la problemática por la que atraviesan, al igual que la Dirección de Catastro, donde se han emitido los códigos QR con que aparecen los terrenos que los afectados compraron.

“Solamente venimos a externar nuestra inconformidad porque no nos hacen caso, pero no nos permiten el paso”, según indicó.