Con protesta, piden a Municipio de Torreón y al PRI sacar las manos de elección en la CNC

A unos días de la elección para la dirigencia de la Conferencia Nacional Campesina (CNC) en Torreón, un grupo de ejidatarios y representantes de dos candidatos se manifestaron este jueves a las afueras de la Dirección de Desarrollo Social para exigirle al Municipio y al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que saquen las manos del proceso.

Según los quejosos, Britania Aguirre Chavarría, directora de Gestión Social en la citada dependencia municipal y quien actualmente tiene permiso sin goce de sueldo, en su carácter de candidata ha estado entregando despensas en algunos sectores que presuntamente son similares a las que se entregan en el ayuntamiento, además de que cuestionaron la procedencia de los recursos que utiliza para otorgar dichos apoyos.

María del Carmen Delgado Zúñiga, habitante del ejido Santa Fe dijo que la petición del grupo inconforme es que las autoridades municipales y el partido político permitan a la población ejercer su voto de una manera libre y transparente.

“Porque ayer anduvieron diciendo que votaran por Britania y nosotros no queremos a Britania. Héctor Estrada es el que la está apoyando (el director de Desarrollo Social en el Municipio), nosotros queremos a Vianney (Vianney Marcial Rocha) porque ella ha sido muy trabajadora y educada. Héctor Estrada mandó a la coordinadora de allá a decirle a la gente que voten por Britania, queremos que la estructura del PRI no se meta. No ha llegado ningún apoyo oiga a Santa Fe, ya tiene aquí (Héctor Estrada) quien sabe cuántos años y nada. Queremos que la estructura del PRI saque las manos en las elecciones y que la dejen solita a ver si es cierto”, señaló.

Por su parte, Juan Manuel Esquivel García, quien apoya al candidato Benito Moreno Fraire indicó que “nos están partiendo la madre repartiendo despensas en La Paz, tengo fotografías en Providencia y hasta audios pero no se vale, vamos a trabajar y a ganarnos la CNC honestamente, yo respeto a todo mundo pero honestamente sin dádivas, ni dinero.

A mí no me tiembla porque he sembrado muchos años para llegar a esta oportunidad que se nos dio, desgraciadamente no tengo los niveles económicos para solventar una campaña, por eso nos unimos Benito Moreno y su servidor, estamos haciendo gestorías para la gente. El entregar despensas en el ejido La Paz, en el ejido Providencia no se vale, no se vale estar comprando el voto por eso, con todo respeto ya quitémonos esa cochinada de andar comprando despensas por el voto”.

Este mismo día, personal de Desarrollo Social atendió a los inconformes y les ofreció formar una comisión para platicar el tema pero ellos se negaron; también les insistieron en que si tienen alguna queja, pueden acudir a las instituciones correspondientes.

Ricardo Compeán Hernández, director de Programas Sociales Municipales comentó que Britania Aguirre Chavarría pidió permiso sin goce de sueldo por motivos personales y deslindó a la Dirección de Desarrollo Social de cualquier acción proselitista que les vincule con el proceso electoral de la CNC. “Ella es directora de Gestión Social pero de verdad, pues es una situación que todas las personas tienen sus aspiraciones de crecer en función a lo que sea y nosotros no tenemos nada qué ver con la elección que se va a celebrar el domingo. Somos una dirección municipal y pues nosotros trabajamos en función de lo que corresponde a los lineamientos que lleva la Dirección”, sostuvo.

La protesta se realizó minutos después de las 11 de la mañana y los ejidatarios llevaron pancartas que decían: “Campesinos contra campesinos en esta elección”, “Estructura priista fuera”, “Estructura del PRI sal del proceso”, “Solo campesinos, fuera Desarrollo Social” y “Desarrollo Social, ya saca los programas sociales del proceso”.

Será este domingo 16 de febrero, a partir de las 8:30 horas cuando se realicen las elecciones en las comunidades rurales para renovar la dirigencia de la CNC y las candidaturas corresponden a José Guadalupe Sánchez Rodríguez que busca la reelección, Cynthia Vianney Marcial Rocha, Benito Moreno Fraire, Rosalba Rodríguez Silerio (secretaria general del Sindicato Mayoritario del Ayuntamiento de Torreón), Eunice García Lozano y Britania Aguirre Chavarría.