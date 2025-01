Con plantel completo, Toros ya se prepara

- Toros Laguna realizó ayer su primer entrenamiento con plantel completo, de cara al inicio de la temporada 2025 en la Liga de Basquetbol Estatal (LBE) de Chihuahua, que tendrá su "Tip Off" este fin de semana.

MEMORIZAN SISTEMA

La Manada dirigida por el argentino Facundo Murias, entrenó ayer por la mañana en la duela del Complejo Cultural y Deportivo La Jabonera, en una extensa sesión que rebasó las cuatro horas de duración, mientras que por la tarde, posterior a la rutina de gimnasio, se reencontraron en el Auditorio Municipal, para repasar más temas de cancha.

Desde el entrenamiento matutino, estuvo presente el refuerzo estadounidense Gerard Devaughn, quien de inmediato se puso a las órdenes del head coach y con su llegada, está completo el roster Astado, pues previamente reportaron JJ Ávila y Daniel Bejarano, quienes también tomaron parte de las prácticas de martes.

Para hoy, se tiene programada otra doble sesión de entrenamientos, conforme avance la semana, irá disminuyendo la carga física, ya que el equipo está por entrar en competencia, el próximo sábado, pero antes, el jueves por la noche se realizará la presentación oficial del roster y los uniformes, en un club nocturno de la Zona Norte de esta ciudad.

Los Astados tienen entonces, durante los próximos días, la encomienda de memorizar el sistema de juego planteado por su head coach, además de lograr la cohesión de grupo, que es tan importante para conseguir resultados positivos.

LUIS, DE REGRESO

Con el inminente inicio de una nueva temporada, está también muy cerca el regreso del mexiquense Luis Andriassi, quien vuelve al equipo que le dio la oportunidad de destacarse como un joven jugador mexicano de tremenda calidad.

"Tengo mucha emoción. Ya son dos años en los que no había podido estar aquí, por mi lesión, por otras cosas, pero el regresar aquí a mi casa, a la ciudad que me ayudó a despegar como jugador, me hace feliz, les tengo un cariño muy especial y tengo ese compromiso de demostrar que vengo mucho mejor que nunca", señaló.

Esta temporada 2025 con Toros, le permitirá a Luis jugar por primera vez como profesional, junto a sus hermanos, Moisés y Josué, lo que cristalizará un sueño que los tres tenían desde que eran niños y jugaban en las canchas de concreto, en Texcoco.

"Es algo muy especial, un toque muy personal que se le agrega en esta temporada para mí, al poder estar con los dos. Josué y Moisés ya habían estado previamente juntos, yo alguna vez con Josué compartí equipo, pero ahora el estar los tres es algo muy especial y que me tiene muy emocionado por iniciar la temporada", acuñó Luis.

No solamente se reencontrará Luis con sus hermanos, sino también con el coach Facundo Murias, a quien conoce desde hace tiempo y confía en que logrará llevar al equipo hasta lo más alto, en una liga muy competitiva.

"Con 'Facu' estuvimos juntos en Xalapa (LNBP) un rato, tengo muy buenas referencias de él, estuvo siguiéndolo cuando lograron el campeonato hace dos años y la verdad es que estoy emocionado de trabajar con alguien tan comprometido como él, con esa ética de trabajo que lo distingue. Tenemos muy buenos jugadores nacionales y extranjeros, la liga va a estar muy competitiva, otros años han resaltado dos o tres equipos, pero creo que este año son más los candidatos, todos se han reforzado muy bien y va a ser una extraordinaria competencia", adelantó.

Finalmente, Luis Andriassi ya se saborea el poder regresar al 'AudiToro' para jugar ante una afición que le ha brindado respaldo y apoyo: "Yo se que la afición va a responder, porque en estos años ha ido creciendo mucho el amor por el basquetbol aquí en La Laguna, así que los esperamos el domingo para empezar con todo la temporada aquí en casa y brindarles un muy buen espectáculo", culminó.