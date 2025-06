Con observadores en escuelas, inicia Evaluación de Aprendizajes en La Laguna

Son 75 mil estudiantes de educación básica de La Laguna de Durango los que presentarán la Evaluación de Aprendizajes 2025 que aplica la Secretaría de Educación del Estado (SEED) y la cual está enfocada principalmente en el Lenguaje y Comunicación y Pensamiento Matemático. El examen censal inició este miércoles 25 de junio y culminará mañana jueves; está dirigido a alumnos de tercero a sexto grado, mientras que en nivel secundaria, la prueba se presentará en primero, segundo y tercer año.

El subsecretario de Educación en la región, Fernando Ulises Adame de León, dijo que el 80 por ciento del universo total de alumnos presentarán la evaluación este miércoles y que las eventualidades serán atendidas mañana 26 de junio, pues hay planteles que reportaron que había exámenes faltantes.

Aseguró que la Subsecretaría desplegó 600 observadores externos a las escuelas para que realmente se reflejen los resultados porque “no nos queremos engañar nosotros mismos, queremos saber si avanzamos o no avanzamos en un año, en el que le pusimos mucha atención al tema de la lectura y las matemáticas, no queremos que se falsee la información, de ninguna manera”.

Hay que recordar que esta Evaluación de Aprendizajes se llevó a cabo por primera vez en 2024, como parte del Programa Educativo Durango 2023-2028; en toda la entidad, la evaluación se aplicó a 280 mil estudiantes inscritos en el 100 por ciento de las escuelas públicas de los niveles de primaria y secundaria de la entidad. Lo que busca la SEED, es conocer el nivel académico real de los estudiantes y tomar decisiones informadas para mejorar la calidad educativa, con el respaldo de docentes, padres de familia y autoridades.

Evaluación de Aprendizajes en La Laguna.

“Nosotros no podemos seguir egresando alumnos que no saben leer, que le tienen miedo a las matemáticas, que no tienen la vocación por estudiar ciencias o ingenierías, necesitamos promover a como de lugar el espíritu de lectura y comprensión, por eso es que se está realizando el examen, queremos saber cómo estamos. El año pasado, ustedes lo saben, no nos fue bien en la evaluación pero fue un punto de partido, entendimos claramente que si no resolvemos los problemas más elementales, nunca vamos a poder transitar”, expuso.

En 2024, manera global, se identificó que el 52% de los niños, niñas y adolescentes de Durango tuvieron rezago en el logro académico y entre los principales hallazgos de región Lagunera, se detectó que de sus 11 municipios, 8 estaban en color amarillo, es decir, requerían atención inaplazable. En el listado apareció Lerdo, Nazas, Mapimí, Tlahualilo, San Pedro del Gallo, General Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe y San Luis del Cordero. Otros municipios como Gómez Palacio también requerían atención prioritaria.

Evaluación de Aprendizajes en La Laguna.

En el análisis desagregado por nivel educativo en todo el estado de Durango, en primaria, de tercero a sexto grado, el resultado fue de un 39.2% de aciertos en Lenguaje y 39.4% de aciertos en matemáticas. Mientras que en secundaria, el 51% de aciertos en Lenguaje y un 33.9% de aciertos en Matemáticas. En la región Lagunera, se informó que hubo un mejor promedio global en Lenguaje con un 45.6% de aciertos y un 36.11% de aciertos en Matemáticas.