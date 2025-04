Con manifestación, ejidatarios de Nuevo Mieleras denuncian actos de intimidación por parte de la Policía Municipal

Un nutrido grupo de ejidatarios, en su mayoría del poblado Nuevo Mieleras, se apostaron en la Plaza Mayor de Torreón para exigir justicia por la muerte de Rolando Medina muerto a manos de un agente del GRT en un desalojo y pedir un alto a las intimidaciones de las que son víctimas por parte de la Policía Municipal de Torreón.

“Los policías dan vueltas alrededor de todo el rancho, no hay clases en la escuela porque los niños tiene miedo; anoche a la entrada del pueblo incendiaron nos quieren asustar, eso es intimidación y nosotros no somos animales para que nos traten así, ayer fue mucha la fuerza que usaron contra los que se manifestaron, ya no más” comentaron algunos de los manifestantes.