Con interconexión a otro pozo buscan resolver falta de agua en colonias de Torreón

MA. ELENA HOLGUÍN

Vecinos de las colonias El Secreto I y II, así como de Las Arboledas deberán esperar cuatro días para volver a recibir agua en sus viviendas, mientras el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón realiza una interconexión desde el pozo de la colonia Valle Oriente para surtir el líquido a ese sector.

Tras el bloqueo y manifestación que habitantes de dichas colonias efectuaron la tarde de ayer lunes, los responsables del organismo operador les pidieron ser pacientes, ya que las maniobras requerirían tiempo, y mientras tanto les están mandando las pipas para llenar tinacos y cisternas.

Según lo que se les hizo saber, el pozo de Arboledas tuvo que quedar fuera de operación, pues desde hace algunas semanas la bomba comenzó a “jalar” arena y el agua que recibían los vecinos salía turbia.

A partir de entonces, los problemas de baja presión se agudizaron y las familias comenzaron a padecer de una escasez total, lo que los llevó a manifestarse públicamente bloqueando la circulación por el periférico Raúl López Sánchez en dirección de sur a norte.

Los inconformes señalaron que el viernes próximo se reunirán con el gerente del organismo, Roberto Escalante, para dar seguimiento a los compromisos que se establecieron en una minuta que habían firmado anteriormente, y en la cual se habían comprometido a mandar pipas diariamente y de forma gratuita, aunque luego se las empezaron a cobrar a 400 pesos, un motivo más por el que protestaron.


               
               


               

               
               

               
               
               
