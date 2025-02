Con esquema de seguridad vial, agentes de Tránsito y Vialidad podrán usar armas en Torreón

El ayuntamiento de Torreón anunció que en una primera etapa, cerca del 20 por ciento de los agentes de Tránsito y Vialidad se incorporarán a un esquema de seguridad vial en el que se considera la portación de armas. En la actualidad, la corporación está conformada por poco más de 300 elementos, por lo que de inicio, se integrarían entre 50 y 60.

El alcalde de la ciudad, Román Alberto Cepeda González dijo este jueves que los agentes ya cuentan con capacitación, adiestramiento y que en su momento pasaron los exámenes de control y confianza, al igual que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

“Y se van a integrar a un esquema de coordinación para poder armar y que sean elementos en donde la comunicación en vía radios con armamento puedan incorporarse ya a un esquema de seguridad vial. No van a dejar de hacer sus tareas, se van a incorporar a un tema de seguridad vial”, expuso.

No habrá fusión de agentes

Recalcó que Tránsito y Vialidad y la DSPM no se fusionarán y que únicamente se coordinarán, respetando la autonomía que cada uno de ellos representa.

Cepeda González indicó que este esquema se empezó a analizar en enero de este año y que se aplicará una vez que se realicen las adecuaciones reglamentarias y se haga lo que jurídicamente corresponde, procedimiento que podría tardar alrededor de un mes.

Por su parte, Luis Alberto Morales Cortés, director de Movilidad Urbana y Vialidad comentó que todos los elementos activos de Tránsito y Vialidad pasaron por un proceso de selección y una serie de filtros similares a los de la Policía Municipal que incluyen el uso y manejo responsable de armas de fuego.

“Es el mismo rigor, es la misma aplicación de exámenes, vamos a decir, para depurar son cuadernillos, pruebas de control y confianza, también son procedimientos que se tienen que cumplir”, afirmó. Mencionó que todos los agentes cuentan con la Clave Única de Identificación Policial (CUIP), pues al final de cuentas, para el Municipio de Torreón tanto la Dirección de Seguridad Pública como Tránsito y Vialidad son un estado de fuerza.

“Hay varios municipios en el país que tienen el ejemplo de lo que se está planteando para poder hacer, en las filas de Tránsito y Vialidad hay ex agentes de Policía que obviamente tienen la experiencia en lo que puede ser el elemento extra: el manejo de un arma de fuego, de una manera responsable y con todo lo que conlleva, la responsabilidad de llevar esta situación”, expuso.

El funcionario agregó que hay una excelente comunicación y coordinación con el comisario César Antonio Perales Esparza para la implementación de dicho esquema.

Buscan la seguridad de los agentes

“¿Qué es lo más importante?, ponderar la seguridad, eso es lo principal, ¿qué implica esto?, que hay vehículos y no quiero generalizar, pero hay vehículos que tienen un polarizado que no deja ver absolutamente nada y puede ser un vehículo que sea de aplicación pero puede no serlo, entonces un agente vial que vaya a abordar a un vehículo de esta característica para marcar una falta, se puede topar con un tripulante que tenga otras intenciones y que incluso tenga otro tipo de objetos.

Si nada más el oficial tiene la pluma y el block de infracciones para su defensa, pues puede ocurrir una situación riesgosa, eso es lo principal, ponderar la seguridad pública junto con la seguridad vial”, explicó.

El director agregó que como parte del proceso de selección, pidió una evaluación psicológica actualizada de los perfiles de los elementos de Tránsito y Vialidad para poder tomar una mejor decisión.

“Hay 18 mandos en Tránsito y Vialidad, estaríamos hablando de un grupo de 50 o 60 elementos para empezar de poco más de 300, por eso te hablo de un 20 por ciento. En una primera fase pues tú vas a ver a un ex policía que ya tiene años de Vialidad con una persona de reciente ingreso y poder hacer estos binomios y poder sumarnos a todas las acciones que están encaminadas a la seguridad pública y que se realizan de manera conjunta”, indicó.

Aclaró que el proceso de incorporación será gradual y que puede haber elementos que únicamente se inclinarán por otras áreas de Tránsito como por ejemplo la Educación Vial, entre otras.

“Nosotros lo que observamos es que la estrategia del alcalde es incrementar su estado de fuerza, que si bien ahorita tiene un aproximado de más de 800 agentes, acá hay 300, con el número que de, estaríamos hablando de un mayor de personal”, concluyó.