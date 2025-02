¿Con cuáles alimentos sí puedes ingresar al cine según la Profeco?

La Profeco zanjó la cuestión del ingreso de alimentos al cine, determinando que es posible y no es obligación de los clientes el consumir exclusivamente en el lugar.

Mientras tanto, en todo México, familias, grupos de amigos, parejas y hasta en solitario han compartido sus historias de la variedad de alimentos que han logrado ingresar a las salas de cine. Por ejemplo el influencer Romeo Melo grabó un video donde pasa con una olla con pozole escondida en una carriola, para luego incluso compartirla con los asistentes a la función.

Y si bien esta fue una situación extraordinaria, la Profeco aconsejó que si quieres ingresar con alimentos al cine y se te niega la entrada hagas lo siguiente:

- Informar de la normativa vigente: Explicar al personal que la restricción no tiene respaldo legal y se cuenta con la Ley Federal de Protección al Consumidor que permite llevar alimentos.

- Hablar con el gerente: Si la negativa se mantiene solicita hablar con el encargado del cine y exponer tus derechos como consumidor a fin de que se te permite ingresar con alimentos.

- Reportar ante Profeco: Finalmente si tras ambos intentos no se tiene éxito, el consumidor puede presentar una queja ante Profeco señalando las faltas del cine para que la Procuraduría tome las medidas correspondientes.

Es necesario señalar que los alimentos que las personas ingresen a la sala de cine deben respetar la normativa de no poner en riesgo la seguridad e higiene del establecimiento , por lo que la Profeco establece que las personas pueden ingresar con los siguientes alimentos:

Comida rápida

- Hamburguesas

- Porción pequeña de pizza

- Hot dogs

- Papas fritas

- Nuggets

Botanas y dulces

- Papas y frituras

- Palomitas

- Chocolates

- Gomitas y dulces

- Galletas

Bebidas

- Refrescos

- Jugos

- Agua embotellada

- Café o té en un termo

Comida casera

- Sándwiches o baguettes

- Fruta picada

- Ensalada

- Sushi

- Yogurt bebible

Si bien no hay indicación sobre bebidas alcohólicas, en la mayoría de las salas no está permitido ingresar, ya que su consumo está prohibido en los establecimientos no autorizados.