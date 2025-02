Con Agua Saludable al 100 % sacarán pozos para mantenimiento

Roberto Escalante González, gerente general del Simas Torreón, dijo que una vez que llegue el 100 por ciento del volumen esperado para el Municipio, del sistema de Agua Saludable para La Laguna, el organismo estará en condiciones de sacar de operación algunos pozos para darles mantenimiento, lo que representará una disminución en el costo de la energía eléctrica.

Mencionó que el Simas desconoce cuál será el volumen total que se recibirá, pero que ya hubo comunicación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y es probable que esta misma semana tengan una reunión ambas partes para conocer todos los detalles del proyecto.

La semana pasada, se restableció el sistema de Agua Saludable para La Laguna en Torreón y según Escalante González, se recibió un aproximado de 400 litros de agua.

"Es un aproximado, porque solamente en un punto podemos ver cuánto se está recibiendo, en los demás puntos, los otros tres, no tenemos el dato, lo tienen solamente ellos, todos los puntos de agua saludable ya están empezando a recibir agua, no tenemos al 100 por ciento el suministro o a lo mejor sí, nada más que no tenemos el dato, pero yo espero en estos días saber exactamente con cuánto vamos a estar recibiendo para poder ir apagando algunos pozos y ahorro energía", dijo.

Interconexiones

Las tomas o interconexiones de Agua Saludable en el municipio de Torreón se ubican en el tanque Nazas, y las calles Rodríguez, González Calderón y Valdez Llano.

Con la interconexión de la calle Rodríguez, se distribuye el agua a las colonias Ana, Moderna, El Arenal, Francisco Villa, Eugenio Aguirre Benavides, Nazario Ortiz Garza, Esparza y Villanueva; en el caso de la González Calderón, es para las colonias Ampliación Los Ángeles, Los Ángeles y Nueva Los Ángeles; mientras que el agua que llega a la Valdez Llano, se dirige a Villa Jardín, Margaritas, Ampliación Margaritas, San Isidro y Villa Jacarandas. Del tanque Nazas, se benefician colonias del poniente y parte del Centro.

De acuerdo con el Simas, el servicio de ASL había sido interrumpido en Torreón a las 9:00 horas del 14 de diciembre de 2024 y hasta entonces se recibía un volumen de 450 litros de agua por segundo en las interconexiones activas, es decir, 50 litros más de los que se están desfogando en la actualidad.