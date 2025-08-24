Con 314 árboles, reforestan la Sierra y Cañón de Jimulco

La Dirección General de Medio Ambiente, en colaboración con Fundación Jimulco y habitantes de las comunidades aledañas, llevaron a cabo una campaña de reforestación en esta área natural protegida con la plantación de 314 árboles y especies de ornato.

Marcelo Sánchez Adame, director de Medio Ambiente, informó que las acciones se desarrollaron en los ejidos Juan Eugenio, Jalisco, La Trinidad, Jimulco, La Flor de Jimulco, La Colonia y Barreal de Guadalupe.

En la jornada participaron más de 100 personas, entre brigadistas ambientales y vecinos de las comunidades , quienes además asumieron el compromiso de dar seguimiento al riego y al mantenimiento general de las áreas, con el fin de asegurar el óptimo desarrollo de los ejemplares.

En este sentido, informó que el operativo incluyó la capacitación básica a los participantes sobre técnicas de riego y monitoreo.

El funcionario dio a conocer que las especies colocadas corresponden a árboles nativos de la región, por su resiliencia y adaptación al clima , además de algunos frutales y plantas de ornato seleccionadas para diversificar los espacios.

“La restauración ecológica en la Sierra y Cañón de Jimulco es una tarea que requiere de la responsabilidad de instituciones y ciudadanía, por lo que se mantendrán recorridos de supervisión y acciones para revisar que las especies plantadas tengan seguimiento”, indicó.

Sánchez Adame destacó que estas acciones se suman al programa “Torreón más verde”, impulsado por la administración municipal, cuya meta es incrementar el arbolado urbano para fortalecer los beneficios de la vegetación.