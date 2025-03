Con 22 MDP de inversión, este martes inaugurarán el Corredor Matamoros

Con la asistencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, este martes finalmente será inaugurado el Corredor Matamoros de Torreón, obra comprendida desde la calzada Colón hasta la calle Galeana, a la altura de la Plaza Mayor.

El alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que la obra está al 100 por ciento y que pasado el Maratón Internacional Lala “mañana lo vamos a inaugurar, mañana primero Dios lo inauguramos junto con el gobernador”.

El Municipio invirtió cerca de 22 millones de pesos y de acuerdo a las bases para la adjudicación del contrato de obra pública, mediante la segunda vuelta de la Licitación Pública Nacional LPN-DGOPTOR-015-2023, la fecha de inicio de la obra sería el 18 de diciembre de 2023 con un plazo de ejecución de 180 días calendario.

La obra se adjudicó a TCC Obras e Infraestructura S.A. de C.V. por el orden de 20 millones 850 mil 888.31 pesos más I.V.A. No obstante, la entrega de la obra se retrasó por más de un año debido a diversas situaciones técnicas.

Con este proyecto, se propuso un reordenamiento de la vialidad, priorizando al peatón y haciendo un modelo de calle que cumpliera con las necesidades actuales según el uso de suelo de los lotes, permitiendo la continuación de la ciclovía que se encuentra en la calzada Colón.

Se consideró vegetación, mobiliario urbano como bolardos metálicos, aparca bicicletas, parquímetros virtuales, luminarias, bancas de concreto y contenedores de basura, además de trabajos de drenaje y señalética, entre otros.

En febrero de este año, un grupo de vecinos de la zona Centro de Torreón se inconformó porque todavía no se inauguraba la obra y la pintura que se colocó sobre la ciclovía estaba craquelada, es decir, con grietas y/o cuarteada.

Además, en algunos tramos de la cordonería y los propios señalamientos para la vía ciclista, la pintura se había comenzado a degradar y ya no se veían las intensas tonalidades en colores verde y amarillo, por lo que los quejosos, dijeron desconocer si el material que se utilizó presentaba una baja calidad o si debía a una mala aplicación del producto.

Posteriormente, el director de Obras Públicas de Torreón, Juan Adolfo Von Bertrab Saracho, dijo que la empresa encargada de la obra del Corredor Matamoros, había mandado a revisar el lote de la pintura que se utilizó para este proyecto y que la enviarían a un laboratorio para analizar la calidad de la misma.

El funcionario comentó que se habían detectado cinco puntos de la ciclovía donde hubo movimientos atípicos que provocaron el craquelado de la pintura, pero que no representan ni el 3 por ciento de los trabajos totales.

Citó como ejemplo que entre los detalles, se observó que hubo un movimiento con un tanque estacionario de gas y que al tratarse de pintura termoplástica y tener un gran peso, se generó el quiebre de la misma. En otro caso, se hizo una mudanza y el vehículo se subió a la ciclovía.

Después, el funcionario comentó que en algunos tramos había sido un tema de limpieza y que realmente, el lugar “nada más estaba sucio de polvo, llegamos con maquinaria Cartier y la pintura está en buen estado”, aunque sin descartar los cinto puntos antes mencionados donde la pintura estaba craquelada.

“No hay nada que magnificar, ya está reparado, no tenemos ningún tema más allá de ello, se analizó la pintura, el lote no tiene ningún problema, estamos todavía en espera de los resultados, aunque de comunicación, digamos de manera telefónica, ya me hicieron saber que no hay ningún problema”, expuso.