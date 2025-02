¿Cómo una ley contra el crimen en Estados Unidos aumentó la violencia en México?

Dentro de la controversia por los aranceles se encuentran un punto medular, la regulación a la venta de armas en Estados Unidos, incluyendo a las de alto poder que son adquiridas por cárteles y organizaciones criminales para su uso en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que dentro del acuerdo con Donald Trump para frenar el tráfico de drogas y migrantes, esta que el gobierno estadounidense haga su parte respecto al tráfico de armas a México.

En redes sociales se ha venido criticado la postura del gobierno del expresidente López Obrador y la de Claudia Sheinbaum por pedir a Estados Unidos frenar el tráfico de armas, incluso con un caso legal contra armerías. Los contrarios han señalando que México debería combatirlo como si no lo hiciera, pero como el académico Omar García-Ponce apuntó solo en los estados vecinos existen unas 9 mil tiendas de armas, eso sin incluir las ferias o el propio mercado negro, ofreciendo amplia oportunidad para las organizaciones criminales.

Regulación a venta de armas y su entrada a México

A finales del milenio, el gobierno de Estados Unidos logró algo improbable en la actualidad. Regular la venta de armas de alto poder, el estudio académico "Cross-Border Spillover: U.S. Gun Laws and Violence in Mexico" planteó que el vencimiento de la restricción en 2004 fue uno de los orígenes del aumento de la violencia en México, ya que abrió el acceso de estas armas a las bandas criminales, cuando en el país se encuentran altamente limitado el comercio.

Fue en septiembre de 1994 cuando el Congreso de Estados Unidos durante el gobierno del presidente demócrata Bill Clinton aprobó una ley contra el crimen que incluía la restricción a la manufactura, transferencia y posesión de armas semiautomáticas.

Estas armas fueron prohibidas por ser consideradas “particularmente peligrosas” al tener elementos como la facilidad de disparar múltiples tiros o tener aplicaciones criminales y militares.

El problema de esta acta fue que tendría una duración de 10 años debido a que contenía una cláusula de caducidad para expirar en septiembre de 2004 a menos de que fuera renovada. Lo cual no sucedió.

Además, el estudio alertó que las armas cruzan al país no a través de túneles en el desierto o en bote por el río Bravo, sino a través de los puertos comerciales de entrada.

“Las armas de fuego son normalmente transportadas a lo largo de la frontera por vehículos personales o comerciales porque, de acuerdo a autoridades de México y Estados Unidos, los cárteles han encontrado este método como altamente exitoso”.

Desregulación confirma aumento de violencia

El estudio concluyó que al expirar la ley, esto llevó a un incremento de la violencia en áreas cercanas a la frontera con estados donde la venta se volvió legal. Se estima que el incremento en municipios colindando a puertos de entrada en Texas, Arizona y Nuevo México vio un aumento del 60 % comparado con municipios a 100 millas de distancia o poco más de 160 kilómetros.

Además el impacto fue mayor en municipios donde los partidos de oposición eran efectivos contra el PRI dominante, siendo más pronunciado en áreas de alto tráfico de drogas.

La investigación señala que la competencia electoral con el PRI alteró los “acuerdos implícitos” entre las bandas criminales y el partido, cuyos gobiernos les habían permitido operar con “relativa impunidad en municipios particulares”.

El estudio finaliza expresando que el volver a vetar la venta de estas armas no tendría efectos en la violencia al corto plazo, sino al largo plazo.