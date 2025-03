¿Cómo surgieron los problemas de J.K. Rowling con los protagonistas de Harry Potter?

La escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, lleva unos años en medio de polémicas y aunque parece que se alejó de redes sociales, de vez en cuando regresa y se genera una nueva controversia por los comentarios que realiza.

Así fue como ocurrió recientemente tras una publicación que hizo en su cuenta de X (antes conocida como Twitter) relacionada con algunos de los actores que dieron vida a sus personajes en la saga de Harry Potter, regresando de nueva cuenta a la polémica.

En 2020, la escritora realizó unos tweets muy polémicos acerca de la identidad de género y las personas transexuales, tras darle me gusta a otro donde se trataba a las mujeres trans de "hombres con vestido".

“Si el sexo no es real, no puede haber una atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad global vivida por las mujeres es eliminada. Yo conozco y amo a personas trans, pero eliminar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odiar”.