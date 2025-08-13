Nacional Narcotráfico Reforma electoral Profeco Alonso Ancira

¿Cómo será la nueva credencial del INE y a partir de cuándo será emitida?

La nueva credencial del INE será más segura y accesible; conoce los detalles nuevos que tendrá y a partir de cuándo se emitirá.

La nueva credencial INE contará con mejoras en seguridad y accesibilidad. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que emitirá una nueva credencial, actualizando el modelo de la credencial para votar en territorio nacional, y la credencial para votar desde el extranjero.

La nueva credencial del INE incorporará elementos de seguridad como microtextos, tintas especiales, códigos QR de alta densidad y componentes táctiles, que reforzarán su autenticidad y la harán más accesible e inclusiva

De acuerdo con el Consejero del INE, Arturo Castillo, el diseño de la nueva credencial de elector “busca incrementar las medidas de seguridad y garantizar que sea infalsificable”.

¿Cuáles son los cambios que tendrá la nueva credencial INE?

La nueva credencial del INE, tanto para votar en territorio nacional como para votar desde el extranjero, contará con recuadros con microtextos y elementos ópticamente variables. También reemplazará las tintas de seguridad visibles e invisibles con tintas termo cromáticas, termo reactivas e infrarrojas. Elementos que brindarán un diseño de seguridad de alta resolución.



Aunque aun no se ha compartido el diseño de la nueva credencial para votar, se detallaron varios aspectos de su composición. En cuanto al material central, se mantendrá el sustrato “Teslin”, u otro que proporcione las mismas o mejores características, que aumenten su durabilidad, que debe ser mínimo de 10 años.


Se incorporan códigos QR de servicios y de alta densidad para un acceso rápido y seguro a información acotada y pública.


Además, incluirá una fotografía digital a color visible al reverso, en lugar de la fotografía que se imprimía con tinta ultravioleta. 


Entre las mejoras de la nueva credencial INE, pensando en un diseño más inclusivo, esta contará con un elemento táctil (una muesca o corte especial en el contorno), para facilitar la identificación de la credencial a personas con debilidad visual. 



¿A partir de cuándo será emitida la nueva credencial del INE?


La nueva credencial del INE comenzará a producirse a finales del primer trimestre de 2026. Ya que la actualización en el modelo de la credencial de elector se da en medio de un proceso de licitación para contratar a la nueva empresa que será la encargada de producir las credenciales.


               
               


               

               
               

               
               
               
