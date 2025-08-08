Cómo se vería el Chapulín Colorado si fuera un personaje de Marvel según la inteligencia artificial

El Chapulín Colorado fue uno de los personajes más emblemáticos de Roberto Gómez Bolaños; sin embargo, este personaje que brillaba por su torpeza y miedo al resolver problemas hizo reír a millones de personas en toda Latinoamérica.

Con la serie Chespirito: sin querer queriendo, este y otros personajes del famoso actor y productor mexicano volvieron a cobrar interés en el público. Y es que el Chapulín Colorado contaba con una apariencia llamativa y frases icónicas como “Síganme los buenos” o el famoso “No contaban con mi astucia”. Por ello, le preguntamos a la inteligencia artificial “¿cómo se vería el Chapulín Colorado si fuera un personaje de Marvel?”, aquí te compartimos, su respuesta.

Así luciría el Chapulín Colorado si fuera un personaje de Marvel, según la IA

De acuerdo con Gemini, si el Chapulín Colorado fuera un personaje de Marvel, luciría un traje tecnológico con detalles dorados y rojos, decorado con sus emblemáticas siglas CH, y tecnología similar a la del traje Iron Spider de Spiderman. Este incluiría un casco cerrado con antenas retráctiles que le servirían como sensores de proximidad.

El Chapulín Colorado como super héroe de Marvel. [Especial]

Sus botas contarían con propulsión corta para dar saltos imposibles y movimientos rápidos. Y por supuesto, tendría en su cinturón algunas pastillas de chiquitolina para encogerse y sorprender a sus enemigos. En cuanto a su famoso chipote chillón, este se transformaría en un artefacto vibratorio capaz de confundir a sus enemigos.

Roberto Gómez Bolaños creó un imperio en la televisión mexicana gracias a sus icónicos personajes

Sobre la personalidad del Chapulín Colorado en el mundo de Marvel, la IA pensó que sería el tipo de superhéroe que improvisa soluciones en el momento; a menudo absurdas, pero efectivas.

Los personajes con los que tendría mayor afinidad serían Ant-man o Los Guardianes de la Galaxia, debido a que es uno de los héroes menos probables, que contra todo pronóstico salvan el día. Además, tiene un estilo absurdo y caótico que encajaría de maravilla con estos personajes.

¿Tú como te imaginas al Chapulín Colorado en Marvel?