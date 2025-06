¿Cómo reacciono el fandom de BTS ante la polémica con Jungkook?

BTS cumplió 12 años de haber debutado en la industria de la música y j-hope -rapero y bailarín de BTS- ofreció un emotivo concierto en Seúl en donde tuvo de invitados a dos de sus compañeros de banda.

Suga, RM, Jimin y V estuvieron presentes entre el público para apoyar a j-hope, mientras que Jungkook sorprendió al público al unirse al rapero en el escenario. Juntos interpretaron "I Wonder", su colaboración en conjunto, seguida de "Seven", el exitoso tema debut en solitario de Jungkook.

Jin sorprendió a todos con una aparición inesperada, uniéndose a j-hope para interpretar la emotiva canción "Spring Day". Posteriormente, cautivó al público al cantar "Don't Say You Love Me", dejando una impresión inolvidable.

Sin embargo, la felicidad que ARMY se vio interrumpida cuando Jungkook publicó una disculpa en la plataforma Weverse, debido a las críticas que recibió por usar una gorra que tenía la frase "Make Tokyo Great Again".

La frase generó una gran controversia, ya que rápidamente se asoció con Donald Trump y su icónico eslogan de campaña: "Make America Great Again". El integrante del grupo surcoreano no aludía directamente a Trump, pero la frase, usada también por la gobernadora Koike Yuriko, tiene un origen controversial.

Muchos coreanos sienten un fuerte resentimiento hacia Japón debido a los abusos cometidos durante la ocupación nipona en la península de Corea como la explotación laboral y el sistema de esclavitud sexual conocido como "mujeres de consuelo".

¿Cómo reaccionó el fandom de BTS?

La disculpa de Jungkook fueron bien recibidas en su país, sin embargo, el gran problema comenzó cuando sus fans occidentales no comprendieron el problema que presentaba para la sociedad coreana la frase de la gorra del cantante.

Afortunadamente, algunas ARMYS comenzaron a explicar por medio de redes sociales el contexto del resentimiento coreano a los nipones.

El fandom de BTS llenó algunas redes sociales con mensajes de apoyo para "JK" reconociendo lo valiente que fue al aceptar su error y pedir disculpas.