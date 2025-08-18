Deportes Apertura 2025 Circuito Mayor de Beisbol de la Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna Liga MX

¿Cómo quedó la tabla general del Apertura 2025 tras Jornada 5?

Monterrey se mete a la pelea por el liderato tras vencer a Mazatlán

EL SIGLO

La Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin con el triunfo de Monterrey sobre Mazatlán FC, resultado que permitió a los Rayados escalar posiciones en la Tabla General y colocarse en la pelea por el liderato.

En el Estadio BBVA, los dirigidos por Domenec Torrent se impusieron 3-2 con doblete de Lucas Ocampos, aunque tuvieron que remar contracorriente tras el gol inicial de Joaquín Esquivel. Al final, un tanto de Omar Moreno puso tensión en los últimos minutos, pero los regiomontanos lograron sostener la ventaja.

Con este triunfo, Monterrey alcanzó 12 puntos, los mismos que Pachuca, aunque los Tuzos se mantienen como líderes provisionales gracias a una mejor diferencia de goles, pese a su derrota frente a Tijuana.

La jornada dominical también dejó el empate 3-3 entre Atlas y Querétaro, duelo que marcó el regreso de Diego Cocca al futbol mexicano. Los Gallos rescataron la igualdad en tiempo de compensación con dos anotaciones que dejaron sin festejo el reencuentro del técnico argentino bicampeón con los rojinegros.






 
Equipo
Pts.
Pj
Pg
Pe
Pp
Gf
Gc
Df






1
Pachuca
Pachuca
12














10






6




2
CF Monterrey
CF Monterrey
12














10






3




3
Cruz Azul
Cruz Azul
11














12






5




4
Club América
Club América
11


















5




5
Toluca FC
Toluca FC
10














13






5




6
Tigres
Tigres
9














13






7




7
Tijuana
Tijuana
8


















1




8
Santos Laguna
Santos Laguna
6


















0




9
Atl. de San Luis
Atl. de San Luis
6


















0




10
León
León
6


















-4




11
Necaxa
Necaxa
5


















-1




12
Mazatlán
Mazatlán
5


















-1




13
Pumas UNAM
Pumas UNAM
5


















-2




14
FC Juárez
FC Juárez
5


















-2




15
Atlas
Atlas
5














10





14



-4




16
Chivas
Chivas
3


















-2




17
Puebla
Puebla
3

















14



-10




18
Querétaro
Querétaro
1

















10



-6






               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx