¿Cómo puedes liberar tu cartilla militar en 3 meses en Lerdo?

La Secretaría de la Defensa Nacional y el 72 Batallón de Infantería, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento en Lerdo, informó que el 2/o Escalón de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional en su modalidad de encuadrado, será del 23 de junio al 19 de septiembre del 2025, en las instalaciones de la 3/a Compañía del SMN.

Al realizar el servicio militar nacional en esta modalidad, el interesado podrá liberar su cartilla militar en 3 meses, contará con credencial plastificada, certificado de estudio en “Protección Civil” expedido por la CONAPRED, servicio médico, percepción recreativa estudiantil semanal, y amplia bolsa de trabajo una vez egresado .

Los requisitos a presentar son cartilla del SMN expedida en cualquier año, acta de nacimiento, certificado de estudios, CURP (nuevo formato), comprobante de domicilio, credencial de elector, acta de no antecedentes no penales (no mayor a un mes).

Para conocer los detalles, los interesados pueden comunicarse al teléfono 744 374 8281, el Mayor de Infantería Enrique Fraga Loredo será quien les atienda y les brinde la información completa, también se ponen a disposición las líneas telefónicas 871 959 5471 y 814 382 1647.