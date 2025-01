¿Cómo proteger tu hogar de bajas temperaturas?

A partir de este fin de semana se esperan temperaturas aún más bajas en La Laguna, de incluso grados bajo cero, por lo que se deben tomar previsiones.

La caída en el termómetro será por la llegada del frente frío número 24 y es que si bien se sigue descartando la posibilidad de nevada, los modelos meterológicos siguen cambiando, siendo el paso al clima frío a partir del domingo.

El exterior:

En el exterior se deben proteger los medidores y las tuberías, cubriéndolas para evitar que el agua se congele y al volver a la normalidad revienten las tuberías ocasionando fugas.

Se recomienda cerrar la llave de paso, drenar la tubería y cubrir la tubería sea con foam o periódicos.

Para el techo de la casa se puede aplicar un aislante térmico sobre todo en la zonas de alta humedad, según Home Depot, primero para ayudar a mantener la temperatura, proteger los muros y paredes de la humedad y aislar del ruido en el exterior.

Al interior del hogar:

Los marcos de las puertas y sus marcos ventanas deben estar bien sellados para evitar el cruce del frío. Para las ventanas también se recomienda limpiarlas y colocar papel burbuja sobre estas para proteger el interior del hogar.

Laua Studio, un estudio de arquitectura e interiorismo, recomendó incluir alfombras que aparte de ser un elemento decorativo sirven como aislante del suelo y así forman una barrera contra el frío. Murales tapizados o paneles de madera pueden servir para aislar las paredes.

Durante el día abrir las persianas y cortinas para permitir el paso de la luz solar y de noche cerrarlas para evitar la pérdida de calor. Se recomienda instalar cortinas térmicas en ventanales.

Se debe evitar usar hornos o estufas para calentar la casa, especialmente de leña, ya que se puede provocar un incendio o sus emisiones pueden causar la muerte si se inhalan.

En cuanto al uso de los calentadores los cuidados dependen del tipo aunque siempre deben colocarse apartados de objetos inflamables, si son eléctricos no se recomienda utilizarlos en espacios de mucha humedad como baños o cocinas y no dejarlos sin vigilancia. En caso de que ya no se requieran deben apagarse.

En el caso de los calentadores de gas no se debe dormir cerca de uno, mantener ventilados los ambientes donde haya fuentes de combustión y cuidar las emisiones, ya que producen monóxido de carbono el cual es un gas sin color ni olor que puede producir la muerte.

Si se sospecha de una fuga de gas se debe mantener la calma, abrir ventanas y puertas, cerrar las llaves de paso de gas, evitar encender luces o fuentes de fuego como cerillos que pueden causar una chispa y en todo caso llamar a un profesional.