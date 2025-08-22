¿Cómo pagar con descuento el Impuesto Predial y multas en Lerdo?

Este sábado, las cajas de la Presidencia Municipal de Lerdo estarán abiertas de 9:00 de la mañana a 12:45 de la tarde, para la ciudadanía que desee acudir a aprovechar el subsidio al 100% en multas y recargos del impuesto predial, así como el 50% en rezagos de dicho impuesto y el 50 por ciento en infracciones rezagadas de Tránsito y Vialidad.

Esta iniciativa fue recientemente aprobada por el Cabildo de Lerdo. El impuesto del subsidio predial es válido únicamente para inmuebles registrados a nombre de personas físicas y que sean de uso doméstico.

Y el subsidio para multas aplica solo a las rezagadas que daten del primero de agosto del 2025 hacia atrás, incluidos los conceptos de arrastre de automóvil y estancia en el corralón. Cabe hacer mención que este descuento no aplica para las infracciones derivadas por concepto de alcohol o relacionadas con el mismo.

Esta campaña termina la próxima semana, el viernes 29 de agosto, por lo que se invita a la ciudadanía lerdense para aprovechar los subsidios en predial y multas de tránsito.