¿Cómo marcar CORRECTAMENTE las boletas de la elección judicial del 1 de junio?

A días de la elección del 1 de junio, donde por primera vez la ciudadanía elegirá a jueces, magistrados y ministros, el Instituto Nacional Electoral (INE) compartió los elementos para validar o anular una boleta electoral.

En este proceso se decidirán más de 800 cargos federales, aparte de los locales, en los que están incluidos Coahuila y Durango. Según el estado, el votante recibirá seis boletas de varios colores:

- Morado: Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

- Turquesa: Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial

- Azul: Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

- Durazno: Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

- Rosa palo: Magistraturas de Circuito

- Amarillo: Jueces de Distrito

El Consejo General del INE manifestó que debido a que no existe precedente de las boletas electorales con las características a elegir cargos al Poder Judicial se establecieron criterios adicionales para determinar la validez o nulidad de los votos.

1) Será voto válido si contiene marcas o asientos realizados por el votante en un recuadro de una misma boleta en favor de una candidatura claramente identificable

2) Los votos nulos serán considerados a partir de las marcas que impidan identificar el sentido de un voto

3) Se considerarán boletas con recuadros no utilizados aquellas donde no se realizaron marcas o no se permita identificar el sentido de, al menos, un voto

4) Recuadros no utilizados es una clasificación que se otorgará a los espacios dispuestos para el registro numérico de las candidatura seleccionadas, siempre y cuando existan asientos o registros en otro espacio que permitan identificar la determinación de la persona electora y no rebasen el número máximo de marcas para candidaturas de un mismo género

¿Cómo se clasificarán los votos en las categorías mencionadas?

El voto válido aplicará:

- Si se realizan marcas en favor de las candidaturas que sean identificables e iguales o menores al número máximo de candidaturas a elegir como puede ser subrayado, palomeado, circulado, encuadrado e incluso ligados los cuadros a los nombres

- Si presenta la escritura del nombre completo de una candidatura registrada

- Presenta el nombre completo y apodo de una candidatura registrada

- Si no se excede el límite de candidaturas a elegir por género

- Si la boleta presenta algunos cuadros ilegibles se contarán válidos los registros realizados en la boleta con información legible sin exceder el límite de candidaturas por género

- Si los votos válidos presentan información sin alteraciones, ni excediendo el límite de candidaturas a elegir por género

- Si los registros en los recuadros corresponden al género de las candidaturas

- Si los registros no exceden el máximo de candidaturas a elegir por género sin importar el apartado donde se ubican los recuadros

- Si los registros son legibles de las candidaturas y no exceden el límite a elegir por género

- Si se registra la misma candidatura dos o más veces, se validará el primer registro

- Si la boleta presenta marcas en los nombres y los recuadros tienen número de candidaturas que coinciden se priorizará el registro numérico

- Si la boleta presenta marcas en los nombres y los recuadros tienen números de candidaturas que no coinciden se priorizarán los registros numéricos

- Si la boleta tiene marcas o anotaciones en su superficie pero los números son legibles estos tendrán prioridad

- Si los números son legibles, no exceden el límite de candidaturas y no están contenidos en los recuadros

- Si la boleta contiene los números correspondientes a los candidatos de forma legible en otra parte de la boleta sin diferenciarlos por género

- Se considerarán válidas los votos en las boletas de magistraturas y jueces aunque el registro numérico no corresponde con la especialidad, siempre y no se exceda el límite de candidaturas

El voto nulo aplicará:

- Si los registros son ilegibles serán considerados nulos

- Si los registros presentan sobreescritura o alteraciones

- Si los cuadros con registros adicionales capturados en la boleta corresponden al de un género distinto

- Será nulo si los registros no corresponden a las candidaturas en la boleta

- Si los recuadros presentan inconsistencias

- Si se registra la misma candidatura dos o más veces, se anularán los repetidos

- Si la boleta presenta marcas en los nombres y los recuadros tienen número de candidaturas que coinciden pero estos tienen inconsistencias serán nulos

- Si la boleta presenta marcas en los nombres y los recuadros tienen números de candidaturas que no coinciden pero hay inconsistencias

- Si la boleta tiene marcas o anotaciones en su superficie pero los números en los recuadros tienen inconsistencias

- Si a pesar de tener los recuadros marcados con número se expresa la voluntad de anular el voto, como puede ser literal escribiendo ese mensaje

- Si los recuadros de los números se marcan con un “No” como si no se quisiera votar por esos candidatos pese a que fueron los inscritos en la boleta

- Si los números en los recuadros presentan un “tachado” o una línea sobre ellos

- Si los números presentan inconsistencias, pese a no exceder el límite de candidaturas y no estar contenidos en los recuadros

- Si la boleta contiene los números correspondientes a los candidatos de forma legible en otra parte de la boleta sin diferenciarlos por género, pero se exceden en el límite

Boletas con recuadros no utilizados serán:

- Si la boleta está en blanco

- Si contiene marcas en toda o la mayoría de la boleta

- Si presenta el nombre de una candidatura no registrada

- Si presenta el apodo de una candidatura registrada

- Los recuadros que queden en blanco

Recuadros no utilizados serán:

- Si al llenar una boleta quedan en blanco

- Si los recuadros quedan en blanco al elegir por género sin importar el apartado ni exceder el máximo de candidaturas

- Si las marcas rebasaron el máximo de candidaturas a elegir por género y los recuadros quedaron en blanco

- Si la boleta presenta marcas en los nombres superando el máximo de votos posibles para ambos géneros y los cuadros están en blanco